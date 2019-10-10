Правительство нашло способ избавить бизнес от «смертных приговоров»

Власти подготовили поправки в КоАП, которые позволят отменить наказание для бизнеса в виде приостановки работы сроком до 90 дней

Константин Чуйченко (Фото: Евгений Разумный / ТАСС)

Кабмин подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые позволят отменить наказание за различные правонарушения в виде приостановки деятельности компаний на срок до 90 суток. Об этом заявил руководитель аппарата правительства — вице-премьер Константин Чуйченко, сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого, это (приостановка работы на срок до 90 суток. — РБК) фактически смертный приговор. И в настоящее время мы подготовили соответствующие поправки в КоАП, которые позволят уйти от этой одной из самых одиозных норм», — сказал он в рамках совещания правительства с президентом России Владимиром Путиным.

По словам вице-премьера, разработка нового КоАП ведется совместно с так называемой регуляторной гильотиной — проекта, в рамках которого предполагается отменить различные устаревшие документы, касающиеся бизнеса.

В августе уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил сократить максимальный срок наказания для бизнеса с 90 до 30 дней. Также он говорил о необходимости на законодательном уровне обязать проверяющие органы указывать конкретные обстоятельства, которые делают невозможным применение более мягкой санкции, как приостановка деятельности предприятия, сообщали «Ведомости».

Бизнес омбудсмен отмечал, что за последние пять лет сотрудники Роспотребнадзора и Ространснадзора фактически не сократили применение этой меры, а, в свою очередь, пожарные стали закрывать предприятия намного реже. Тогда Титов заявлял, что для предприятия приостановка работы может означать срыв государственного заказа, оплаты кредитов, потерю сотрудников или вовсе банкротство.