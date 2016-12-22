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ФАС предложила упростить доступ иностранцев к крупным месторождениям
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ФАС предложила упростить доступ иностранцев к крупным месторождениям
Бизнес, 20:32
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ФАС предложила упростить доступ иностранцев к крупным месторождениям
ФАС предложила упростить компаниям с участием иностранных инвесторов доступ к разработке месторождений федерального значения. Однако профильному ведомству — Минприроды — о таком предложении неизвестно
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила упростить доступ к разработке месторождений федерального значения для компаний с иностранным участием. Об этом говорится в проекте плана действий по ускорению темпов роста инвестиций и повышению до 25% их доли в ВВП. У РБК есть копия этого плана, его подлинность подтвердили два источника, близких к Совету потребителей РЖД, который указан в качестве одного из получателей этого документа.

Как следует из документа, Минприроды, Роснедра и Минэнерго к июню 2019 года должны внести поправки в закон «О недрах», благодаря которым можно будет отказывать в разработке федеральных месторождений компаниям с иностранными инвесторами только в случае, если они будут находиться «на землях обороны и безопасности».

Такие изменения необходимы для «интенсификации освоения» участков недр федерального значения и привлечения к финансированию их разработки иностранных инвесторов, говорится в документе.

Однако профильное ведомство — Минприроды — пока не знакомо с такой идеей, сообщил РБК его представитель. «В редакции документа, который поступил на рассмотрение и согласование в Минприроды, данный пункт отсутствует», — сказал он. Вице-премьеру Алексею Гордееву (курирует Минприроды) такое предложение также не поступало, сообщил его представитель.

В случае получения соответствующего поручения правительства Минприроды, безусловно, рассмотрит такую инициативу на предмет целесообразности, добавил представитель ведомства. Он также перенаправил запрос в Минэкономразвития, которое, по его словам, является ответственным за ускорение темпов роста инвестиций.

Представители ФАС и Минэкономразвития пока не ответили на запросы РБК.

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В ситуации, когда привлечение западного финансирования в разработку недр сильно упало из-за санкций, логично было бы упростить доступ к месторождениям в надежде на азиатских инвесторов, отметил директор группы корпоративных рейтингов рейтингового агентства АКРА Максим Худалов.

С точки зрения поддержания инвестиций в российской экономике это решение правильное, но азиатские инвесторы всегда неохотно шли в российские проекты и долго решались, напоминает он. Эксперт привел в пример срыв сделки китайской компании Fosun с «Полюсом». В январе консорциум во главе с Fosun расторгнул после долгих переговоров сделку по покупке 10% акций «Полюса», они также отказались от опциона на покупку еще 5% компании.

Автор: Светлана Бурмистрова.
При участии: Елена Сухорукова, Алина Фадеева.
Теги: Минприроды
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