Сбербанк в первом полугодии снизил выплаты своим топ-менеджерам

Сокращение вознаграждений коснулось как первого, так и второго квартала. За шесть месяцев общая сумма составила почти 160 млн руб.

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В первом полугодии членам правления Сбербанка было выплачено 729,3 млн руб., что меньше чем за аналогичный период прошлого года (тогда эта сумма составила 888,4 млн руб.). Это следует из финансового отчета банка за второй квартал.

Из документа, опубликованного Сбербанком, следует, что фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) снизилось с 649,8 млн до 550,5 млн руб. Уменьшилось и переменное вознаграждение (квартальные премии, вознаграждение по итогам работы за год и прочие переменные вознаграждения) с 232,6 млн до 178,8 млн руб.

Как отмечает Forbes, Сбербанк сокращает выплаты своему менеджменту второй квартал подряд. В первом квартале общая сумма снизилась на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а во втором квартале — на 19%.

Как объяснили в пресс-службе Сбербанка, сокращение выплат объяснялось «различиями в структуре видов выплат в соответствующих отчетных периодах, а также определенным сокращением размера премиальных выплат, предусмотренным на текущий год».

«Для анализа динамики необходимо учитывать годовые показатели. Объем вознаграждений зависит от финансового результата по итогам года, достижения поставленных целей и может варьироваться в зависимости от решений руководства банка», — заявили в пресс-службе Сбербанка.

В конце апреля заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов рассказывал о том, банк разработал план сокращения расходов в связи с пандемией коронавируса. «Мы пытаемся использовать этот момент и возможность, чтобы стать по-настоящему цифровым банком», — объяснял он.