Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 75,53 (-0,54) Инвестиции, 12:40
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 89,3 (-0,26) Инвестиции, 12:40
Сейм Литвы призвал мир считать Тихановскую избранным лидером Белоруссии Политика, 22:46 Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой Политика, 22:32 В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж Общество, 22:23 Лукашенко предложил «нагадившим» протестующим восстановить Минск Политика, 22:17 Тихановская объяснила запись «ужасного» видео о причинах отъезда Политика, 22:05 Умер бывший чемпион мира по боксу Алан Минтер Спорт, 21:55 Сбербанк в первом полугодии снизил выплаты своим топ-менеджерам Бизнес, 21:49 Миранчук пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Аталанту» Спорт, 21:41 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 21:37 Два человека пострадали во время шторма в Санкт-Петербурге Общество, 21:34 Трамп продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы Политика, 21:32 Президент Ливана назвал саботаж возможной причиной пожара в Бейруте Общество, 21:00 «Куньлунь» потерпел четвертое поражение подряд на старте сезона КХЛ Спорт, 20:53 Депутаты вынесли замечание главе района Башкирии из-за событий на Куштау Политика, 20:48
Бизнес ,  
0 

Сбербанк в первом полугодии снизил выплаты своим топ-менеджерам

Сокращение вознаграждений коснулось как первого, так и второго квартала. За шесть месяцев общая сумма составила почти 160 млн руб.
Сбербанк SBER ₽220,49 +1,14% Купить
Сбербанк SBERP ₽211,6 +0,2% Купить
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В первом полугодии членам правления Сбербанка было выплачено 729,3 млн руб., что меньше чем за аналогичный период прошлого года (тогда эта сумма составила 888,4 млн руб.). Это следует из финансового отчета банка за второй квартал.

Из документа, опубликованного Сбербанком, следует, что фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) снизилось с 649,8 млн до 550,5 млн руб. Уменьшилось и переменное вознаграждение (квартальные премии, вознаграждение по итогам работы за год и прочие переменные вознаграждения) с 232,6 млн до 178,8 млн руб.

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных
Финансы
<p>Андрей Костин</p>

Как отмечает Forbes, Сбербанк сокращает выплаты своему менеджменту второй квартал подряд. В первом квартале общая сумма снизилась на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а во втором квартале — на 19%.

Как объяснили в пресс-службе Сбербанка, сокращение выплат объяснялось «различиями в структуре видов выплат в соответствующих отчетных периодах, а также определенным сокращением размера премиальных выплат, предусмотренным на текущий год».

«Для анализа динамики необходимо учитывать годовые показатели. Объем вознаграждений зависит от финансового результата по итогам года, достижения поставленных целей и может варьироваться в зависимости от решений руководства банка», — заявили в пресс-службе Сбербанка.

В конце апреля заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов рассказывал о том, банк разработал план сокращения расходов в связи с пандемией коронавируса. «Мы пытаемся использовать этот момент и возможность, чтобы стать по-настоящему цифровым банком», — объяснял он.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сбербанк
Материалы по теме
Сбербанк создал компанию по развитию беспилотных автомобилей
Бизнес
Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter