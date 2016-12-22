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Структура Минца пойдет на мировую с ПСБ по спору на ₽14,5 млрд
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Структура Минца пойдет на мировую с ПСБ по спору на ₽14,5 млрд
Финансы, 13:00
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Структура Минца пойдет на мировую с ПСБ по спору на ₽14,5 млрд
Стороны попросили суд отложить заседание для того, чтобы заключить мировое соглашение по спору о зависших на депозитах в Промсвязьбанке средствах клиентов НПФ «Будущее»
Фото: Андрей Любимов / РБК

Управляющая компания принадлежащего Борису Минцу негосударственного пенсионного фонда «Будущее» — «Конкорд управление активами» — и Промсвязьбанк готовят мировое соглашение по судебному спору о зависших на депозитах в Промсвязьбанке средствах клиентов НПФ «Будущее». Это следует из совместного заявления Промсвязьбанка и «Конкорд управление активами», передает корреспондент РБК.

Как заявил на заседании Арбитражного суда Москвы представитель Промсвязьбанка, после того, как по другому связанному делу суд принял решение в качестве обеспечительных мер арестовать принадлежащие НПФ «Будущее» акции «Росгосстраха» на 7 млрд руб., между руководителями ответчика и истца начались активные переговоры об урегулировании спора. Исходя из этого, стороны попросили суд отложить заседание, чтобы заключить мировое соглашение.

Следующее заседание по делу состоится 10 октября.

В конце прошлого года, с 7 по 14 декабря, «Конкорд управление активами» разместила в Промсвязьбанке три депозита на срок одна и две недели на общую сумму 12,45 млрд руб. Как утверждает ФГ «Будущее» (объединяет принадлежащие Борису Минцу НПФ), срок по возврату депозитов наступил 21 декабря, однако банк не вернул деньги. В свою очередь ПСБ считает размещение депозитов притворными сделками, необходимыми для осуществления продажи пенсионными фондами пакетов акций Промсвязьбанка за день до его санации.

Общая сумма иска «Конкорд управление активами» к ПСБ — 14,46 млрд руб. (депозиты плюс проценты по депозитам и неправомерному удержанию средств). В свою очередь Промсвязьбанк оспаривает проведенные НПФ «Будущее», а также пенсионными фондами «Сафмар» и «Доверие» семьи Гуцериевых сделки на 16,5 млрд руб., в рамках которых три пенсионных фонда вышли из капитала банка за день до его санации. Именно по этому иску суд арестовал принадлежащие НПФ «Будущее» акции «Росгосстраха» в качестве обеспечения.

Банк также добивался ареста депозитов, возврат которых оспаривает «Конкорд управление активами», однако в этом суд ему отказал.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: Промсвязьбанк , НПФ «Будущее»
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