Немецкая E.ON снизила оценку инвестиций в «Северный поток» на €700 млн

Оценка снижена на фоне высокой рыночной неопределенности после начала конфликта на Украине, сообщили в E.ON

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Крупнейший немецкий энергетический концерн E.ON понизил оценку своих инвестиций в газопровод «Северный поток» на €700 млн, говорится в его отчете по итогам первого полугодия.

В отчете говорится, что из-за высокой рыночной неопределенности после начала конфликта на Украине E.ON видит риски оценки своих инвестиций, в том числе доли в Nord Stream AG, которая находится в активах Пенсионного фонда.

«На фоне возросшей неопределенности оценка этих инвестиций по состоянию на 30 июня 2022 года снижена на уровне около €700 млн по сравнению с 31 декабря 2021 года», — сказано в документе.

E.ON понизил оценку своих инвестиций в «Северный поток-1» на фоне снижения прокачки по этому трубопроводу. С середины июня «Газпром» неоднократно ее сокращал, с 27 июля она находится на уровне 20% мощности. Снижение поставок в компании объяснили проблемами с возвратом турбин из ремонта, вызванными санкциями. В ЕС считают, что причина не техническая, а политическая. Она состоит в том, что газ используют в качестве оружия на фоне дефицита его запасов в Европе. В Кремле и «Газпроме» эти обвинения отвергают.

В конце февраля, после начала российской спецоперации на Украине, Польша выступила за закрытие «Северного потока-1» — одного из основных направлений поставок российского газа в Европу. E.ON, которой принадлежит 15,5% акций в компании — операторе трубопровода Nord Stream AG, отклонила это требование. В концерне подчеркнули, что, в отличие от «Северного потока-2», прокачка по «Северному потоку-1» уже разрешена, и последние два года газопровод работал на полную мощность.

Немногим позже, в середине марта, в компании заявили, что видят риски оценки своей доли в «Северном потоке-1» из-за высокой рыночной неопределенности на фоне конфликта на Украине. Но и тогда в E.ON подчеркнули, что выход из проекта не обсуждается. «Мы должны держать пути для импорта открытыми. Мы не выйдем из нашей доли в «Северном потоке-1», — заявил глава концерна Леонард Бирнбаум.

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Он пояснил, что с учетом европейских санкций и геополитической обстановки покупателя на этот актив не будет, в то время как для выхода из него E.ON придется передать свою долю мажоритарному владельцу трубопровода — «Газпрому», более половины акций которого принадлежит государству. «Что это за наказание?» — отметил Бирнбаум.