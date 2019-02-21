Чешскому миллиардеру разрешили купить до 35% акций Metro

Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило чешскому миллионеру Даниелу Кршетинскому приобрести до 35% акций в немецком ретейлере Metro. Об этом сообщает агентство Reuters и издание Handelsblatt.

На официальном сайте ведомства пока нет информации об этом, однако там можно найти заявку холдинга чешского инвестора EP Global Commerce GmbH с формулировкой «приобретение более 25% (до 35%) голосующих акций Metro AG». Согласно немецкому законодательству при приобретении доли более 30% инвестор должен сделать предложение о поглощении компании.

В январе Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Кршетинский работает над пакетом финансирования для покупки акций Metro и возможного поглощения торгового гиганта. Ранее EP Global Commerce договорилась о покупке 7,3% акций Metro у семейного холдинга Haniel, одного из владельцев корпорации, за €316 млн. Тогда же он договорился с Haniel о возможности приобрести оставшуюся у него долю акций — 15,2%.

Первое полугодие прошлого года стало для немецкого ретейлера не самым успешным по финансовым результатам. Причиной компания называла свой бизнес в России, где в 2017–2018 финансовом году продажи упали на 16,3% в евро, до €2,8 млрд.