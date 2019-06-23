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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
За приобретение немецкого торгового гиганта чешский миллиардер Даниэль Кретинский и его инвестпартнер Патрик Ткач предложили €5,8 млрд. В совете директоров Metro подобную заявку сочли недооценивающей стоимость ретейлера
Фото: Roberto Pfeil / AP

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.

Приобрести Metro AG предприниматели захотели за €5,8 млрд ($6,6 млрд), уточняет агентство, отмечая также, что предложение €16 за каждую обыкновенную акцию и €13,8 за каждую привилегированную акцию, по мнению руководства Metro AG, также не отражает его план по созданию стоимости компании.

До раскрытия предложения Кретинского и Ткача при закрытии торгов в пятницу, 21 июня, на базирующейся во Франкфурте-на-Майне всемирной электронной системе торговли ценными бумагами Xetra обыкновенные акции Metro стоили €15,55 за штуку, привилегированные — €13, напоминает Bloomberg.

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Чешскому миллиардеру разрешили купить до 35% акций Metro

Окончательный комментарий по поводу заявки предпринимателей руководство и наблюдательный совет Metro сделают после того, как будет опубликован полный документ о предложении бизнесменов, говорится в заявлении представителей совета директоров. Пока акционерам там рекомендовали не предпринимать никаких действий. Владелец 15% Metro AG — Haniel Finance Deutschland GmbH — уже согласился поддержать предложение Ткача и Кретинского, отмечает агентство.

По его данным, последний, которому уже принадлежит пражской футбольный клуб «Спарта» и энергетическая компания EPH (Energetický a průmyslový Holding), уже владеет 10,9% акций Metro. 21 февраля стало известно, что Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило чешскому бизнесмену приобрести до 35% акций в немецком ретейлере.

О том, что Кретинский работает над пакетом финансирования для покупки акций Metro и возможного поглощения торгового гиганта, Reuters со ссылкой на источники сообщал еще в январе.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Metro AG
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