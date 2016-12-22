Москва предложила фиксировать тарифы такси на время крупных мероприятий

Власти Москвы считают, что во избежание обмана потребителей тарифы на услуги такси можно было бы фиксировать на время крупных событий вроде ЧМ-2018

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Столичные власти предлагают проработать возможность ввода фиксированных тарифов на услуги такси на время проведения крупных мероприятий, чтобы избежать обмана горожан. Об этом на VI международном евразийском форуме «Такси» рассказал первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

По его словам, по итогам чемпионата мира по футболу, который в том числе проходил в Москве, становится понятно, что во время подобных мероприятий необходимо учитывать и тарифную политику.

«Мне кажется, стоит думать о том, чтобы в будущем на моменты проведения подобного рода игр или больших массовых мероприятий вводить какие-либо ограничения в тарифной политике, либо их фиксирование, либо их какое-то утверждение, это стоит обсуждать, чтобы найти правильное решение», — приводит слова Пронина ТАСС.

Пронин отметил, что на время ЧМ-2018 некоторые таксисты завышали тарифы и «были элементы обмана». В столичной мэрии на такие вещи «молниеносно» реагируют и осуществляют проверки, заверил Пронин.

В августе МВД сообщило о том, что за время ЧМ-2018 за различные административные нарушения были наказаны более 95 тыс. московских таксистов. Всего проверки затронули 183 тыс. такси. Значительная часть нарушений была связана с завышением цен, отмечали в полиции, не называя конкретные цифры.