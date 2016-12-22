Ликсутов пообещал компенсировать расходы на бесплатный проезд болельщиков

После окончания чемпионата мира по футболу правительство Москвы компенсирует столичному метрополитену расходы, которые он несет из-за бесплатного проезда болельщиков. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас сложно оценить итоговую цифру расходов метрополитена. «Но болельщики, когда находятся в городе не в дни матча, просто путешествуют по городу, покупают различные вещи. Мы видим, что покупательский спрос очень большой даже по тому небольшому количеству магазинов, которые находятся в метро: у коллег продажи выросли в 3-4 раза. Совокупный эффект для города очень большой», — отметил Ликсутов.

Болельщики в дни матчей могут бесплатно пользоваться метрополитеном в Москве при предоставлении паспорта болельщика (Fan ID) и билета на матч.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить более 815 млн руб. на содержание стадионов, используемых для матчей ЧМ.

ЧМ-2018 продлится до 15 июня, матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах России.