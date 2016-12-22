Худайнатов попросил льготы для Хабаровского НПЗ на 50 млрд руб.

Владелец «Нефтегазхолдинга» Эдуард Худайнатов попросил правительство предоставить льготы Хабаровскому НПЗ в рамках налогового маневра. Если просьбу одобрят, завод получит из бюджета до 50 млрд руб. в ближайшие пять лет

Эдуард Худайнатов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Коэффициент Худайнатова

Бывший президент «Роснефти», владелец «Нефтегазхолдинга» Эдуард Худайнатов обратился в правительство с просьбой предоставить льготы Хабаровскому НПЗ (принадлежит «Нефтегазхолдингу»). Об этом РБК рассказали два источника в правительстве и собеседник, близкий к «Нефтегазхолдингу».

Худайнатов попросил предоставить этому заводу так называемый региональный коэффициент, который уже получили некоторые НПЗ в рамках завершения налогового маневра. Последний предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты и рост НДПИ в 2019–2024 годах (законопроект о маневре в августе подписал президент Владимир Путин). При обнулении пошлин НПЗ лишаются так называемой таможенной субсидии, но для отдельных заводов ее решено было вернуть через возвратный акциз. При этом заводы, расположенные далеко от рынков сбыта, получили региональные повышающие коэффициенты — увеличенный возвратный акциз. Именно об этой льготе говорится в обращении экс-главы «Роснефти», поясняют собеседники РБК.

600 млрд руб. с возвратом Благодаря маневру бюджет соберет с нефтяников 1,6 трлн руб. дополнительных доходов, а часть из них — около 600 млрд руб — вернет компаниям, но это будут адресные, а значит более эффективные субсидии, объяснял журналистам директор департамента налоговой политики Минфина Алексей Сазанов.

Просьба о поддержке Хабаровского НПЗ рассматривалась в середине июля на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует ТЭК, рассказали собеседники РБК. По их словам, Козак поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос до 1 сентября. «Вопрос в проработке. До 1 сентября представим позицию», — сказал РБК представитель Минэнерго.

Двойная просьба

Региональные повышающие коэффициенты, предусмотренные законом о налоговом маневре, варьируются от 1,05 для Омской области и Алтая до 1,5 для Красноярского края и Хакасии и зависят от степени удаленности заводов от экспортных рынков. «Нефтегазхолдинг» попросил предоставить Хабаровскому НПЗ повышающий коэффициент 2 или «хотя бы 1,6», сказал РБК собеседник, близкий к компании. Этот завод действительно попросил удвоить коэффициент, подтверждает федеральный чиновник. Но ​«им тут же отказали», оговаривается он.

В 2017 году Хабаровский НПЗ переработал 4,7 млн т нефти. С учетом возвратного акциза для среднего завода 3 тыс. руб. на тонну и повышающего коэффициента, о котором просит Худайнатов (1,6–2) в ходе завершения налогового маневра в 2019–2024 годах он может дополнительно получить 30–50 млрд руб. возвратного акциза (с учетом постепенного снижения экспортных пошлин в течение пяти лет и соответствующего роста возвратного акциза), а затем по 8,5–14 млрд руб. в год, подсчитал аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Помимо завода Худайнатова в Хабаровском крае расположен Комсомольский НПЗ «Роснефти», поэтому, если удовлетворить просьбу первого завода, повышающий коэффициент получит и второй, предупреждают два собеседника РБК. Пока региональный коэффициент — единственная мера стимулирования переработки, поэтому, поддержав Худайнатова, обойти завод «Роснефти» не получится, добавляет один из них. Комсомольский НПЗ переработал в 2017 году 6,4 млн т нефти и может рассчитывать на возврат из бюджета около 40–67 млрд руб. в 2019–2024 годах и по 11,5–19 млрд руб. в год (в случае повышающего коэффициента), говорит Полищук.

Минфин посчитал выпадающие доходы из-за льгот для Хабаровского и Комсомольского НПЗ слишком большими и выступил против этой идеи, рассказывает один из собеседников РБК.

Худайнатов в 2012 году уступил Игорю Сечину пост президента «Роснефти», став его заместителем, а в конце 2013 года покинул компанию, чтобы заняться собственным бизнесом. Два знакомых бизнесмена называют его «соратником Сечина». В конце 2016 года последний просил у правительства льготы для заводов «Роснефти» в семи регионах, а также для Хабаровского НПЗ. Но тогда они не получили поддержки.

Бензин без премии

Хабаровский НПЗ изначально не получил повышающего коэффициента, потому что расположен близко к портам, а поддержка давалась заводам, находящимся далеко от экспортных рынков сбыта, рассказывал журналистам директор департамента налоговой политики Минфина Алексей Сазанов. Это так, но светлые нефтепродукты завод поставляет только на внутренний рынок, говорит источник РБК, близкий к компании.

Завод получает нефть по ВСТО, поэтому сырье обходится довольно дорого, поясняет собеседник РБК. До сих пор это компенсировалось премией к розничной цене, которая была существенно выше, чем в европейской части страны. Но из-за сдерживания цен на топливо (из-за резкого скачка цен на АЗС в конце мая правительство потребовало от нефтяников их зафиксировать) премия почти исчезла и Хабаровский НПЗ оказался в сложном положении, добавляет он.

Премия относительно европейских цен действительно сократилась, подтверждает аналитик Reuters Максим Назаров: если в марте литр АИ-92 в центральной части России стоил 37,8 руб., а на Дальнем Востоке — 42,4 руб., то сейчас цены составляют 41,5 и 43,6 руб. соответственно. По его словам, наценка АЗС к оптовой цене на топливо на Дальнем Востоке сейчас составляет около 5,5 руб. на литр — это примерно равно средней величине издержек розничных операторов в России, то есть дальневосточные АЗС почти не зарабатывают на продажах.

Другие нефтяные компании могут субсидировать одни заводы за счет повышающих коэффициентов для НПЗ в других регионах, а у «Нефтегазхолдинга» такой возможности нет, так как Хабаровский НПЗ единственный завод компании, говорит близкий к ней источник. Ситуация с этим заводом сложилась особенная, поэтому его поддержку решили рассмотреть отдельно, вне маневра, объясняет он. У Хабаровского НПЗ сейчас нет проблем, которые нужно решать с помощью повышающих коэффициентов, уверен федеральный чиновник. Но решение по нему примет правительство, оговаривается источник.

Представитель Минфина сказал РБК: «Закон о завершении налогового маневра принят, в нем указаны параметры предоставления повышающих коэффициентов». Представитель Козака отказался от комментариев.