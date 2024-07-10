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Эксклюзивы РБК ,  
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Новый аэропорт Иркутска оценили более чем в ₽200 млрд

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Эксклюзивы РБК
Строительство нового аэропорта Иркутска, которое должно начаться в 2028 году, на текущий момент оценивается более чем в ₽200 млрд. Воздушная гавань может стать одной из самых дорогих в России, построенных за последние десятилетия
Концепт нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта Иркутск
Концепт нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта Иркутск (Фото: stb-project.ru)

Правительство Иркутской области оценивает стоимость строительства нового аэропорта Иркутска в сумму более 200 млрд руб. в ценах 2024 года, говорится в ответе пресс-службы губернатора региона на запрос РБК.

Стоимость определена на основе предпроектных расчетов ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» (головное проектное бюро Росавиации, специализирующееся на развитии наземной инфраструктуры), в нее включены дорожные сети и коммуникации, которые нужно будет построить с нуля. Аэропорт будет строиться в 2028–2030 годах в деревне Позднякова, к северу от Иркутска. Сегодня в городе работает старая воздушная гавань в городской черте.

По итогам 2023 года действующий аэропорт Иркутска обслужил 3,7 млн человек, по пассажиропотоку он занимает 13-е место среди российских аэропортов, уступая Калининграду (4,3 млн человек), Уфе (4,8 млн пассажиров), Казани (5,2 млн человек) и опережая воздушные гавани Самары (3,5 млн пассажиров), Махачкалы (2,8 млн человек), Владивостока (2,5 млн человек).

Источник РБК в одном из региональных аэропортов считает аэропорт Иркутска «очень хорошим активом» с серьезным потенциалом роста пассажиропотока. «Во-первых, это аэропорт возле Байкала, куда в ближайшие годы гарантирован внутренний турпоток. Во-вторых, он может стать пересадочным узлом в крупные города Китая. Не каждый среднемагистральный самолет может долететь с полной загрузкой без промежуточной посадки до Шанхая и Гуанчжоу, например из Новосибирска. А из Иркутска до этих городов добивают все среднемагистральные самолеты, которые есть в парках российских авиакомпаний», — объясняет он.

В сутки аэровокзал внутренних линий обслуживает 8,5 тыс. пассажиров, из которых половина — прилетающие в Иркутск, говорится в ответе пресс-службы губернатора. К осени власти региона построят рядом с действующим терминалом модульное здание, где разместят зону прилета пассажиров внутренних авиалиний, она будет обслуживать до 4 тыс. пассажиров в сутки. «Из основного здания аэровокзала уберут ленту выдачи багажа и зону прилета, на их территории разместят дополнительные стойки регистрации», — сообщили в регионе.

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Затянувшаяся модернизация

Реконструкция иркутского авиаузла обсуждается с 2014 года. Изначально предпочтительным инвестором считался холдинг «Новапорт» Романа Троценко. В 2018 году губернатор региона Сергей Левченко (с 2021 года депутат Госдумы) заявлял о том, что в модернизации примет участие структура «Ростеха» — «Рампорт Аэро», которая управляет подмосковным аэропортом Жуковский. Глава госкорпорации Сергей Чемезов в декабре того же года говорил, что весь проект будет стоить 100 млрд руб., а дочерняя компания госкорпорации получит в проекте 25%, оставшиеся 75% будут у «Новапорта».

В марте 2024 года с предложением вернуть аэропорт Иркутска в федеральную собственность с последующим имущественным взносом корпорации «Ростех» предлагал нынешний губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В пресс-службе правительства региона отметили, что на данный момент решений об участии «Ростеха» в проекте «в правительство области не поступало».

РБК направил запросы в «Аэропорты регионов», «Новапорт», «Аэродинамику» и госкорпорацию «Ростех».

Сколько стоит новый аэропорт

Аэропорт Иркутска может стать самой дорогой воздушной гаванью из всех построенных в России за последние десятилетия. К примеру, стоимость строительства аэропорта Омска инвестор (холдинг «Аэропорты регионов») оценивал в 43 млрд руб. в текущих ценах. Другой проект группы — аэропорт Архыз на Кавказе, который, как и иркутская воздушная гавань, будет построен с нуля, но в горной местности, оценивается в пределах 40 млрд руб. Строящийся с нуля в Сибири аэропорт Шерегеш «Новапорта» обойдется в пределах 50 млрд руб. Построенный с нуля аэропорт Платов (Ростов-на-Дону, закрыт на прием гражданских воздушных судов с 2022 года) стоил чуть больше 37 млрд руб.

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Источники РБК в разных аэропортах расходятся в оценке суммы стоимости строительства. Источник в одном из аэропортов считает, что даже с учетом инвестиций в сопутствующую инфраструктуру и аэродром цена аэропорта не может быть сопоставимой с ценой Крымского моста (стоил 227,92 млрд руб. в ценах соответствующих лет). Источник в другом крупном аэропорту говорит, что с учетом того, что объект строится с нуля, «он может стоить и 300 млрд руб.» — все зависит от его наполнения.

Администрация региона не сможет построить аэропорт за свой счет — для реализации проекта потребуется профильный инвестор и федеральное финансирование. Региональные власти оплатят строительство автомобильных дорог и электросетевой коммунальной инфраструктуры, федеральные — строительство взлетно-посадочной полосы, инвестор — аэровокзал и сопутствующие сооружения, говорится в ответе региональных властей.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев считает, что в перспективе нескольких лет пассажиропоток аэропорта может превысить 5 млн человек. Значительную долю пассажиропотока, по его мнению, составят туристы из Китая. Но в каком масштабе удастся реализовать этот потенциал — ответить сегодня невозможно.

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Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова, Герман Костринский
При участии
Антонина Мурашко
аэропорты Ростех Иркутская область Байкал
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