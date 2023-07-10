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«Полюс» решил выкупить до 30% своих акций у акционеров

«Полюс» выделил ₽580 млрд на выкуп до 30% собственных акций на рынке
Совет директоров «Полюса» выделил ₽579 млрд на выкуп 30% собственных акций (buyback). Предложением могут воспользоваться крупнейшие акционеры компании — Фонд поддержки исламских организаций (владеет 46,35%) и Ахмет Паланкоев (30%)
«Полюс» PLZL ₽11 053 +3,18% Купить
«Полюс» RU000A100XC2 ₽1 000,94 +0,09% Купить
Фото: polyus.com
Фото: polyus.com

Совет директоров крупнейшего в России золотодобытчика «Полюс» одобрил программу обратного выкупа (buyback) до 40,803 млн акций компании, что соответствует 29,99% уставного капитала, сообщила пресс-служба компании в понедельник, 10 июля.

На выкуп такого количества акций компания может потратить 579,4 млрд руб. Для выкупа будут использованы как собственные средства на балансе «дочки» компании «Полюс Красноярск», так и заемные. Заявки принимаются в течении месяца, с 14:00 10 июля до 17:00 9 августа. Но при этом книга заявок может быть закрыта и раньше при условии достижения лимита в 29,99%.

«Одобрение программы приобретения акций отражает уверенность совета директоров в долгосрочных перспективах развития компании и фундаментальных показателях ее деятельности, — говорится в сообщении. — Приобретенные акции будут использованы для финансовых и коммерческих целей «Полюса» и его дочерних обществ». Выкупленные бумаги могут использоваться в качестве «встречного предоставления» для потенциальных сделок слияний и приобретений, в рамках возможных размещений на рынке капитала, а также финансирования долгосрочных проектов развития потенциальными инвесторами и для других корпоративных целей.

Цена выкупа составит 14,2 тыс. руб. за акцию, что составляет премию в 33% к стоимости бумаг на Московской бирже в пятницу, 7 июля. После объявления о buyback бумаги «Полюса» выросли на 14,9%, до 12,3 тыс. руб. (12:10 мск), но затем рост скорректировался до 5,5% (на 14:30 мск).

22 июня совет директоров также принял решение о делистинге депозитарных расписок компании с Лондонской фондовой биржи (LSE) после введения блокирующих санкций США и Великобритании. Уход с LSE ожидается 25 июля.

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В свободном обращении сейчас находится около 24% «Полюса». Крупнейшими совладельцами компании являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%), который в мае 2022 года получил эту долю в дар от сына сенатора Сулеймана Керимова Саида, и группа «Акрополь» Ахмета Паланкоева (29,99%). С учетом общего размера программы обратного выкупа в ней могут поучаствовать основные акционеры, поэтому объем выкупа для миноритарных акционеров, скорее всего, значительно уменьшится, считает аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин. «Выкуп будет происходить не на pro rata базисе (пропорционально), а на основе first come — first serve (кто раньше успел подать заявку, тот и продал свои акции). Мы ожидаем, что квота по выкупу (30%) будет заполнена намного раньше 9 августа и рекомендуем клиентам как можно скорее оформить заявки на выкуп (желательно в ближайшие дни)», — подчеркнул он.

«Мы не финансовая организация и не участвуем в подобных процедурах. Мы верим в перспективы компании», — передал РБК через пресс-службу «Полюса» представитель Фонда поддержки исламских организаций. В группе «Акрополь» не ответили на вопросы РБК.

Скорее всего, обратный выкуп нужен для поддержки акционеров, которые остались без дивидендов за 2022 год, предполагает независимый эксперт по промышленности Максим Шапошников. У «Полюса» по-прежнему остается интерес к привлечению китайских инвесторов, возможно, собираемый пакет будет использован для продажи доли стратегическому инвестору, предполагает он.

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Теги
Любовь Мартынова
«Полюс» Акции обратный выкуп
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