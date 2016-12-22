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Вексельберг обвинил бывшего сенатора Лебедева во лжи в споре на $2 млрд
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Вексельберг обвинил бывшего сенатора Лебедева во лжи в споре на $2 млрд
Бизнес, 08:00
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Вексельберг обвинил бывшего сенатора Лебедева во лжи в споре на $2 млрд
Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник представили документы, указывающие, что экс-сенатор Леонид Лебедев, который требует у них $2 млрд за продажу ТНК-BP, мог обманывать суд. Это может стать поводом для прекращения спора
Виктор Вексельберг (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Юристы Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника 30 июля подали в суд Нью-Йорка, рассматривающий иск бывшего сенатора Леонида Лебедева к ним на $2 млрд, новое ходатайство, которое указывает, что он вводил суд в заблуждение. Этот документ опубликован на сайте суда.

Они утверждают, что Лебедев обманывал суд, заявляя об отсутствии связей с Coral Petroleum. Эта компания в 2003 году получила $600 млн от Вексельберга и Блаватника в качестве оплаты косвенной доли Лебедева в Тюменской нефтяной компании незадолго до ее слияния с активами BP в России (были объединены в ТНК-BP). Но бывший сенатор настаивал на том, что не имел отношения к этой компании, а, значит, бизнесмены с ним не расплатились.

Связь Лебедева с Coral, согласно ходатайству Вексельберга и Блаватника, основывается на документах швейцарского BNP Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля. ​В этих документах, касающихся деятельности Coral в 2001–2003 годах, говорится, что именно Лебедев санкционировал все переводы средств со счета компании в этом банке. Фактически бывший сенатор контролировал компанию до того, как она получила $600 млн от Вексельберга и Блаватника, и после этой сделки, делают вывод юристы бизнесменов.

Лебедев утверждал, что компания принадлежала швейцарскому автогонщику Мартину Бартеку, погибшему в 2011 году. Но, судя по документам BNP Paribas, у него даже не было права подписи, пишут юристы Вексельберга и Блаватника. Его роль состояла только в предоставлении консалтинговых и административных услуг, заключают они.

В своем ходатайстве ответчики просят суд отклонить иск Лебедева и компенсировать им судебные расходы, которые они оценивают в десятки миллионов долларов. Очередные слушания по делу назначены на 15 августа.

Представитель бывшего сенатора отказался от комментариев. В интервью «Ведомостям» феврале 2014 года бывший законодатель говорил, что Coral находилась под его «контролем». Однако позднее он пояснял, что эта компания действовала по его поручению, но только чтобы получать для него дивиденды.

Вопросы аффилированности физических лиц и компаний — одни из самых сложных в юридической практике, и в разных правовых сферах они трактуются по-разному, отмечает партнер адвокатского бюро «Юшин и партнеры» Анатолий Юшин. Но если документы BNP Paribas действительно доказывают связь Лебедева с компанией Coral и покажутся убедительными для суда Нью-Йорка, шансы Вексельберга и Блаватника на победу значительно возрастают, замечает он.

«Тайный акционер» и $2 млрд

Лебедев подал иск в суд Нью-Йорка к Вексельбергу и Блаватнику еще в 2014 году, после того как «Роснефть» приобрела 100% ТНК-BP за $54,5 млрд, из которых эти два бизнесмена получили $13,8 млрд. Бывший сенатор считает, что из этой суммы они должны выплатить ему $2 млрд как «тайному акционеру» ТНК-BP. Однако ответчики утверждают, что расплатились с ним за десять лет до заключения сделки с «Роснефтью» — при создании ТНК-BP в 2003 году, перечислив на счет Coral $600 млн.

Лебедев, Вексельберг и Блаватник являлись партнерами в нефтяном бизнесе с 1997 года, они участвовали в приватизации Тюменской нефтяной компании (ТНК), которая потом стала частью ТНК-BP. В суде Лебедев заявлял, что помог партнерам приватизировать 40% ТНК, внеся $25 млн, а также свою долю в головной компании (1,8%) и ее основной производственной «дочке» «Нижневартовскнефтегаз» (10,5%).

Юридически партнеры оформили акционерное соглашение только в 2001 году, оно закрепляло за Лебедевым право на 15% прибыли нефтяного бизнеса и, в частности, 15% в OGIP, через которую они владели акциями ТНК. Как утверждал Лебедев, договоренности предусматривали, что он также имеет право на 15% в любой компании — правопреемнице OGIP, а также 15% всех доходов от совместного нефтяного бизнеса — в виде дивидендов или другой форме. Когда Вексельберг, Блаватник и «Альфа-Групп» договорились о создании совместного предприятия ТНК-BP, в котором российская и британская сторона получили по 50%, Лебедев не назывался среди конечных владельцев этой компании.

В 2016 году МВД возбудило уголовное дело в отношении Лебедева, которого подозревают в хищении $220 млн из ТГК-2, где он является мажоритарным акционером.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Виктор Вексельберг
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