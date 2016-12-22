Вексельберг обвинил бывшего сенатора Лебедева во лжи в споре на $2 млрд

Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник представили документы, указывающие, что экс-сенатор Леонид Лебедев, который требует у них $2 млрд за продажу ТНК-BP, мог обманывать суд. Это может стать поводом для прекращения спора

Виктор Вексельберг (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Юристы Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника 30 июля подали в суд Нью-Йорка, рассматривающий иск бывшего сенатора Леонида Лебедева к ним на $2 млрд, новое ходатайство, которое указывает, что он вводил суд в заблуждение. Этот документ опубликован на сайте суда.

Они утверждают, что Лебедев обманывал суд, заявляя об отсутствии связей с Coral Petroleum. Эта компания в 2003 году получила $600 млн от Вексельберга и Блаватника в качестве оплаты косвенной доли Лебедева в Тюменской нефтяной компании незадолго до ее слияния с активами BP в России (были объединены в ТНК-BP). Но бывший сенатор настаивал на том, что не имел отношения к этой компании, а, значит, бизнесмены с ним не расплатились.

Связь Лебедева с Coral, согласно ходатайству Вексельберга и Блаватника, основывается на документах швейцарского BNP Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля. ​В этих документах, касающихся деятельности Coral в 2001–2003 годах, говорится, что именно Лебедев санкционировал все переводы средств со счета компании в этом банке. Фактически бывший сенатор контролировал компанию до того, как она получила $600 млн от Вексельберга и Блаватника, и после этой сделки, делают вывод юристы бизнесменов.

Лебедев утверждал, что компания принадлежала швейцарскому автогонщику Мартину Бартеку, погибшему в 2011 году. Но, судя по документам BNP Paribas, у него даже не было права подписи, пишут юристы Вексельберга и Блаватника. Его роль состояла только в предоставлении консалтинговых и административных услуг, заключают они.

В своем ходатайстве ответчики просят суд отклонить иск Лебедева и компенсировать им судебные расходы, которые они оценивают в десятки миллионов долларов. Очередные слушания по делу назначены на 15 августа.

Представитель бывшего сенатора отказался от комментариев. В интервью «Ведомостям» феврале 2014 года бывший законодатель говорил, что Coral находилась под его «контролем». Однако позднее он пояснял, что эта компания действовала по его поручению, но только чтобы получать для него дивиденды.

Вопросы аффилированности физических лиц и компаний — одни из самых сложных в юридической практике, и в разных правовых сферах они трактуются по-разному, отмечает партнер адвокатского бюро «Юшин и партнеры» Анатолий Юшин. Но если документы BNP Paribas действительно доказывают связь Лебедева с компанией Coral и покажутся убедительными для суда Нью-Йорка, шансы Вексельберга и Блаватника на победу значительно возрастают, замечает он.