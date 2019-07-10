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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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Нисанов рассказал о роли детей в управлении активами «Киевской площади»
Детям нельзя сразу «давать большой кусок и красивое кресло», уверен совладелец «Киевской площади» Год Нисанов. Предприниматель и отец четверых детей считает, что они должны совершить «собственные ошибки и научиться думать»
Год Нисанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Активами группы «Киевская площадь» принято называть все проекты бизнесменов Года Нисанова, Зараха Илиева и Ильгама Рагимова. Все трое много лет носят статус «королей российской недвижимости»: по оценке Forebs, их доход от аренды в прошлом году составил $1,565 млрд. Среди самых известных активов группы в столице — ТЦ «Европейский», гостиница «Украина», «Олимпийский», гостиничный комплекс в Зарядье и пр.

Нисанов, председатель совета директоров «Киевской площади», вместе с партнерами занимается стратегическим управлениемс, рассказал он в интервью РБК. Юридически группа практически не консолидирована: часто в разных юрлицах разный состав учредителей. «Учредителями компаний выступают наши родственники. Но они принимают участие и в операционном управлении активами. Например, мой старший брат Лев занимается управлением «Европейским», — поясняет Нисанов.

Бизнес
Интервью Года Нисанова РБК. Главное

У бизнесмена, чье состояние Forbes оценивает в $3,5 млрд, четверо детей. Их роль в «Киевской площади» Нисанов описывает так: «У нас говорят так: если родители работают, а дети только получают от жизни удовольствие, то внуки будут получать милостыню. Я своим сыновьям сказал: «Вы же не хотите, чтобы мои внуки просили милостыню, поэтому будьте добры, сами занимайтесь, а мы будем помогать и поддерживать».

По словам бизнесмена, многие проекты, реализованные «Киевской площадью», — это идеи детей и племянников. В качестве примера он приводит рестораны Erwin, «Шеф» и другие возле гостиницы «Украина» (также принадлежат группе). «Детям нельзя сразу давать большой кусок и красивое кресло, чтобы они пришли, сели и стали командовать, — рассуждает Нисанов. — Они должны «снизу» все изучить, начиная с покупки продуктов для ресторана, общения с персоналом, приема людей на работу. Совершить собственные ошибки и научиться думать».

С мнением, что родственников и друзей на работу лучше не брать, Нисанов не согласен. «История знает массу примеров успешных семейных компаний, существующих веками, наподобие американской Walmart или немецкой Schwartz Group. Или тех же грандиозных проектов, затеянных друзьями по студенческой скамье, типа Google или Facebook. У нас в группе работает более 23 тыс. человек. И поверьте, далеко не все они мои одноклассники или родственники», — добавляет бизнесмен.

Автор: Ирина Парфентьева
Теги: Год Нисанов
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