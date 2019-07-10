Нисанов рассказал о роли детей в управлении активами «Киевской площади»

Детям нельзя сразу «давать большой кусок и красивое кресло», уверен совладелец «Киевской площади» Год Нисанов. Предприниматель и отец четверых детей считает, что они должны совершить «собственные ошибки и научиться думать»

Год Нисанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Активами группы «Киевская площадь» принято называть все проекты бизнесменов Года Нисанова, Зараха Илиева и Ильгама Рагимова. Все трое много лет носят статус «королей российской недвижимости»: по оценке Forebs, их доход от аренды в прошлом году составил $1,565 млрд. Среди самых известных активов группы в столице — ТЦ «Европейский», гостиница «Украина», «Олимпийский», гостиничный комплекс в Зарядье и пр.

Нисанов, председатель совета директоров «Киевской площади», вместе с партнерами занимается стратегическим управлениемс, рассказал он в интервью РБК. Юридически группа практически не консолидирована: часто в разных юрлицах разный состав учредителей. «Учредителями компаний выступают наши родственники. Но они принимают участие и в операционном управлении активами. Например, мой старший брат Лев занимается управлением «Европейским», — поясняет Нисанов.

У бизнесмена, чье состояние Forbes оценивает в $3,5 млрд, четверо детей. Их роль в «Киевской площади» Нисанов описывает так: «У нас говорят так: если родители работают, а дети только получают от жизни удовольствие, то внуки будут получать милостыню. Я своим сыновьям сказал: «Вы же не хотите, чтобы мои внуки просили милостыню, поэтому будьте добры, сами занимайтесь, а мы будем помогать и поддерживать».

По словам бизнесмена, многие проекты, реализованные «Киевской площадью», — это идеи детей и племянников. В качестве примера он приводит рестораны Erwin, «Шеф» и другие возле гостиницы «Украина» (также принадлежат группе). «Детям нельзя сразу давать большой кусок и красивое кресло, чтобы они пришли, сели и стали командовать, — рассуждает Нисанов. — Они должны «снизу» все изучить, начиная с покупки продуктов для ресторана, общения с персоналом, приема людей на работу. Совершить собственные ошибки и научиться думать».