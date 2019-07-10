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Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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Интервью Года Нисанова РБК. Главное
Совладелец «Киевской площади» Год Нисанов в интервью РБК рассказал о системе управления активами, роли детей в бизнесе, политическом спонсорстве и парке Ferrari. Главное из интервью — в материале РБК
Год Нисанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Об управлении, детях и родственниках в бизнесе

  • «Мы с моими деловыми партнерами Зарахом Илиевым и Ильгамом Рагимовым занимаемся в группе стратегическим управлением. Учредителями компаний выступают наши родственники. Но они принимают участие и в операционном управлении активами. Например, мой старший брат Лев занимается управлением [ТЦ] «Европейским».
  • «Детям нельзя сразу давать большой кусок и красивое кресло, чтобы они пришли, сели и стали командовать. Они должны снизу все изучить, начиная с покупки продуктов для ресторана, общения с персоналом, приема людей на работу. Совершить собственные ошибки и научиться думать. <...> У нас говорят так: если родители работают, а дети только получают от жизни удовольствие, то внуки будут получать милостыню. Я своим сыновьям сказал: «Вы же не хотите, чтобы мои внуки просили милостыню, поэтому будьте добры, сами занимайтесь, а мы будем помогать и поддерживать».
  • «История знает массу примеров успешных семейных компаний, существующих веками, наподобие американской Walmart или немецкой Schwartz Group. Или грандиозных проектов, затеянных друзьями по студенческой скамье, типа Google или Facebook. У нас в группе работают более 23 тыс. человек. И, поверьте, далеко не все они мои одноклассники или родственники».

О политическом «спонсорстве»

  • «У нас спонсоров нет, слава богу. Я сам себе являюсь спонсором. Мы своим трудом доказывали что мы умеем работать. Годами. За это время мы заработали авторитет в городе — если за что-то беремся, делаем. <...> Если бы мы ничего не смогли сделать, нас бы никто не поддерживал».
  • «Любой наш проект — это бизнес-интерес и здоровые амбиции. У нормального мужчины, бизнесмена, должны быть амбиции сделать что-то особенное».

О том, как принимаются решения

  • «Все идеи и решения принимаем мы сами. К сожалению, у нас еще не было опыта, чтобы кто-то пришел к нам с какой-то уникальной идеей и мы бы смогли в нее включиться».
  • «Все решения так или иначе эмоциональные. Брат иногда над нами шутит, что мы с Зарахом можем так, в течение десяти минут, принять эмоциональное решение, от которого потом не отказываемся и действительно делаем. Но важно, что под любое эмоциональное решение делается вполне рациональный бизнес-план».

О целях

  • «Интересно не просто заработать денег и уйти, а довести проект до конца, получить удовлетворение от результата, от того, что смог сделать что-то важное и уникальное, куда люди возвращаются снова и снова».

Про проверки на «ФудСити»

12 марта сотрудники полиции и Росгвардии провели рейд на оптово-розничном продовольственном агрокластере «ФудСити»

  • «Очень многие хотели запустить такой формат, как «ФудСити», — старались, инвестировали, но не смогли довести до нужного уровня. Получилось только у нас. Резонно, что это кому-то не понравилось и возникло желание помешать, создать проблемы. <...> Никаких обысков в марте не было. Это была плановая проверка Федеральной миграционной службы. <...> Писали, что я с семьей собираюсь уезжать в Америку. Это ложь. Семья моя здесь».

Про «Депо» и Ferrari World*

*«Депо» — фуд-молл в центре Москвы. Ferrari World — тематический парк развлечений «Феррари», находится на острове Яс в Абу-Даби.

  • «Честно говоря, мы не рассчитывали, что будет столько народу — наш прогноз был на 3 тыс. человек в рабочий день и максимум 10 тыс. в выходной. Но уже в мае в выходной бывало больше 30 тыс. человек, летом будет гораздо больше. Посмотрев, как идет работа в «Депо», мы даже будем корректировать работу в [ТЦ] «Европейском». <...> Компания сейчас рассматривает новые площадки для тиражирования концепции».
  • На месте рынка «Эмирал» на МКАД «Киевская площадь» разрабатывает две концепции. Первая, разработанная вместе с китайскими партнерами, предполагает создание там технопарка. Вторая — это Ferrari World, парк по аналогии с тем, который сейчас есть в Абу-Даби. Мы в процессе переговоров».

Развлекательный центр Ferrari World в Абу-Даби (Фото: Duncan Chard / Bloomberg)

Про «Олимпийский»

  • «Олимпийский» — особенный объект. К спортивному комплексу надо было добавить что-то интересное и уникальное. Мы хотели сделать так, чтобы человек не думал, где провести выходные дни с семьей, а просто приезжал в «Олимпийский». <...> Выкупали объект на свои средства. На реализацию всего проекта будет привлечено банковское финансирование. <...> Ориентировочно планируем завершить работы в 2023 году».

СК «Олимпийский» до и после реконструкции. Фотогалерея

Автор: Ирина Парфентьева
Теги: Год Нисанов
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