Интервью Года Нисанова РБК. Главное

Совладелец «Киевской площади» Год Нисанов в интервью РБК рассказал о системе управления активами, роли детей в бизнесе, политическом спонсорстве и парке Ferrari. Главное из интервью — в материале РБК

Год Нисанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Об управлении, детях и родственниках в бизнесе

«Мы с моими деловыми партнерами Зарахом Илиевым и Ильгамом Рагимовым занимаемся в группе стратегическим управлением. Учредителями компаний выступают наши родственники. Но они принимают участие и в операционном управлении активами. Например, мой старший брат Лев занимается управлением [ТЦ] «Европейским».

«Детям нельзя сразу давать большой кусок и красивое кресло, чтобы они пришли, сели и стали командовать. Они должны снизу все изучить, начиная с покупки продуктов для ресторана, общения с персоналом, приема людей на работу. Совершить собственные ошибки и научиться думать. <...> У нас говорят так: если родители работают, а дети только получают от жизни удовольствие, то внуки будут получать милостыню. Я своим сыновьям сказал: «Вы же не хотите, чтобы мои внуки просили милостыню, поэтому будьте добры, сами занимайтесь, а мы будем помогать и поддерживать».

«История знает массу примеров успешных семейных компаний, существующих веками, наподобие американской Walmart или немецкой Schwartz Group. Или грандиозных проектов, затеянных друзьями по студенческой скамье, типа Google или Facebook. У нас в группе работают более 23 тыс. человек. И, поверьте, далеко не все они мои одноклассники или родственники».

О политическом «спонсорстве»