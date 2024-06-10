АФК «Система» стала крупнейшим акционером производителя «Ессентуков»

АФК «Система» завершила объединение крупных производителей воды. Компания передала 100% производителя «Архыз VITA» группе «Холдинг Аква», выпускающей «Ессентуки» и «Нарзан». Теперь АФК «Система» — крупнейший акционер холдинга

Фото: Антон Подгайко / ТАСС

АФК «Система» завершила объединение крупных предприятий на рынке бутилированной воды на базе группы компаний «Холдинг Аква». Об этом сообщил РБК представитель холдинга. Факт объединения принадлежащих АФК «Система» производителей воды подтвердил РБК и официальный представитель компании Сергей Копытов.

По итогам сделки ООО «Аква Инвестиции», владеющее 100% ООО «Холдинг Аква», получило полный контроль над производителем воды «Архыз VITA» (ООО «Архыз Оригинал»). Эту компанию «дочка» АФК «Система» купила в июне 2022 года за 450 млн руб.

«Таким образом доля АФК «Система» в уставном капитале «Аква Инвестиций» увеличилась до 37,5%, что сделало ее крупнейшим акционером компании», — уточнили в «Холдинг Аква».

Сделка была закрыта 10 июня, уточнили в «Холдинг Аква». Условия сделки в компании не раскрыли, добавив лишь, что она получила все необходимые согласования от ФАС. При текущих финансовых показателях бизнеса стоимость «Холдинг Аква» может составлять до 2–2,5 млрд руб., оценивал ранее инвестбанкир Илья Шумов.

До сих пор «Холдинг Аква» был известен как единственный производитель минеральной воды «Ессентуки» № 4 и № 17 и «Нарзан». Теперь в его портфель добавился бренд «Архыз VITA». «Решение одного из наших основных акционеров передать в управление холдингом еще один свой водный актив вполне ожидаемо, учитывая многолетний позитивный опыт работы команды «Холдинг Аква» с упакованной водой, в том числе со знаменитыми «Ессентуками» и «Нарзаном», — заявил гендиректор «Холдинг Аква» Святослав Вильк. Консолидация позволила закрепить позицию «Холдинга Аква» как одного из лидеров на профильном рынке с исключительным портфелем брендов, добавил Копытов.

Что такое «Холдинг Аква»

Компания была создана в 2017 году, ее учредителями выступали государство в лице крупнейшего недропользователя «Кавминкурортресурсы» (25%) и частный инвестор «Аква Инвестиции» (75%). Задачей нового холдинга было консолидировать недропользователей, имевших государственную лицензию на добычу воды из скважин Ессентукского месторождения. Навести порядок на рынке минеральной воды из-за массовой подделки продукции призывал занимавший тогда пост вице-премьера и полпреда президента на Северном Кавказе Александр Хлопонин. Он предлагал ввести монополию или объединить собственников месторождения, «не выдавать никому ни литра воды» и защищать недра.

В 2018-м «Холдинг Аква» выкупил у PepsiCo исторический Ессентукский завод минеральных вод на КМВ, который с 1871 года разливает бутилированные «Ессентуки». На текущий момент это крупнейший производитель минеральной воды на юге России и ее экспортер в стране.

В 2023 году управляющим акционером холдинга стала АФК «Система». Компания, по собственным данным, занимает второе место на рынке упакованной минеральной воды в России с долей 5,5% в денежном выражении.