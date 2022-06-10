«Яндекс» предварительно согласовал условия выкупа облигаций с держателями
«Яндекс» предварительно согласовал с держателями конвертируемых облигаций Yandex N.V. (головная компания для группы, зарегистрирована в Нидерландах) ключевые условия их выкупа. Об этом сообщается на сайте компании.
Предварительные условия выкупа облигаций предусматривают следующее:
- за каждые $200 тыс. номинальной стоимости облигаций «Яндекс» выплатит держателям $140 тыс. и 957 акций Yandex N.V.;
- часть вознаграждений в виде акций компании могут выплатить после передачи облигаций, когда позволят регуляторные ограничения;
- после выкупа конвертируемых облигаций не менее чем у 75% держателей до 30 июня «Яндекс» будет вправе выкупить все остальные облигации на аналогичных условиях до 29 июля.
После достижения окончательных договоренностей «Яндекс» подпишет с держателями облигаций соглашение о выкупе. После завершения процедуры компания планирует погасить выкупленные облигации в соответствии с условиями облигационного займа.
Yandex N.V. объявила о выпуске конвертируемых облигаций стоимостью $1,25 млрд 25 февраля 2020 года. Срок погашения облигаций был назначен на март 2025 года.
Купонный доход по облигациям (в размере 0,5–1% годовых) планировалось выплачивать в марте и сентябре.
Облигации конвертируются в обыкновенные акции класса А компании, а цену конвертации установили с премией от 45 до 50% к средневзвешенной цене акций компании на американской бирже NASDAQ в день размещения.
Начиная с 18 марта 2023 года «Яндекс» не имел бы права выкупать облигации, за исключением некоторых случаев, например, если цена акций превысит 130% от цены конвертации.
Глобальным координатором выпуска выступил Goldman Sachs. Среди других организаторов выпуска — JPMorgan Securities, Morgan Stanley, UBS и VTB Capital.