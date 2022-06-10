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«Яндекс» предварительно согласовал условия выкупа облигаций с держателями

«Яндекс» предложил компенсировать стоимость бондов деньгами и акциями головной компании Yandex N.V.
«Яндекс» YNDX ₽1 401,2 -0,01% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

«Яндекс» предварительно согласовал с держателями конвертируемых облигаций Yandex N.V. (головная компания для группы, зарегистрирована в Нидерландах) ключевые условия их выкупа. Об этом сообщается на сайте компании.

Предварительные условия выкупа облигаций предусматривают следующее:

  • за каждые $200 тыс. номинальной стоимости облигаций «Яндекс» выплатит держателям $140 тыс. и 957 акций Yandex N.V.;
  • часть вознаграждений в виде акций компании могут выплатить после передачи облигаций, когда позволят регуляторные ограничения;
  • после выкупа конвертируемых облигаций не менее чем у 75% держателей до 30 июня «Яндекс» будет вправе выкупить все остальные облигации на аналогичных условиях до 29 июля.

После достижения окончательных договоренностей «Яндекс» подпишет с держателями облигаций соглашение о выкупе. После завершения процедуры компания планирует погасить выкупленные облигации в соответствии с условиями облигационного займа.

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Yandex N.V. объявила о выпуске конвертируемых облигаций стоимостью $1,25 млрд 25 февраля 2020 года. Срок погашения облигаций был назначен на март 2025 года.

Купонный доход по облигациям (в размере 0,5–1% годовых) планировалось выплачивать в марте и сентябре.

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Облигации конвертируются в обыкновенные акции класса А компании, а цену конвертации установили с премией от 45 до 50% к средневзвешенной цене акций компании на американской бирже NASDAQ в день размещения.

Начиная с 18 марта 2023 года «Яндекс» не имел бы права выкупать облигации, за исключением некоторых случаев, например, если цена акций превысит 130% от цены конвертации.

Глобальным координатором выпуска выступил Goldman Sachs. Среди других организаторов выпуска — JPMorgan Securities, Morgan Stanley, UBS и VTB Capital.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Яндекс облигации выкуп
ЯНДЕКС
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