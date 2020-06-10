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Парикмахерские отметили рост оборота в первый день работы и снижение чека

В первый день отмены режима самоизоляции москвичи направились в возобновившие работу парикмахерские и салоны красоты — оборот первого дня оказался на 61% выше прошлогоднего. Но средний чек оказался ниже докризисного на 3%
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Салоны красоты и парикмахерские Москвы увеличили продажи в первый день работы, а средний чек в них упал, следует из данных оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (обрабатывает в день по 40 млн чеков с более чем 900 тыс. онлайн-касс по всей стране) для РБК.

Ограничение на работу парикмахерских действовало в Москве больше двух месяцев — с 28 марта. Начиная со вторника, 9 июня, мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и пропуска и разрешил возобновить работу парикмахерским и салонам красоты. Уже утром этого дня в социальных сетях стали появляться фото москвичей, которые выстроились в очереди, чтобы попасть в салоны. Это были пенсионеры, которые не умеют записываться по телефону и привыкли к живой очереди, пояснили РБК в сети парикмахерских «Город красоты».

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«Платформа ОФД» отмечает, что даже несмотря на запрет работы, оператор фиксировал операции в салонах — на самоизоляции москвичи покупали в парикмахерских сертификаты на услуги или совершали авансовые платежи, пояснил представитель ОФД. Если сравнивать оборот по операциям 9 июня с операциями 2 июня, он вырос на 1800%. При сопоставлении с 9 июня 2019-го оборот вырос на 61%.

Средний чек парикмахерских 9 июня, по данным «Первого ОФД», составил 2790 руб. На сертификаты и авансовые платежи в самоизоляции москвичи тратили больше на 38%. По сравнению с прошлогодним средний чек стал меньше на 3%.

Онлайн-продажи в бьюти-индустрии — редкость, люди не покупали сертификаты массово, и салоны смогли заработать на них только 5–7% регулярной выручки, сообщил президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты и основатель сети салонов «Персона» Игорь Стоянов. Салоны, которые открылись, работают «через кресло» и в основном делают стрижки и простые окрашивания — средний чек упал на 30%, а выручка упадет летом на 50% по сравнению с докризисными показателями, прогнозирует Стоянов. По его словам, в июне в Москве откроется еще около 20% салонов красоты, а остальные или закроются, или уйдут в тень — к осени в индустрии останется 70% докризисных заведений.

По данным ИТ-компании «Эвотор», 9 июня в Москве заработало 48% салонов красоты из тех, что работали на первой неделе марта 2020-го. 8 июня работало 10,8% от активных в начале марта салонов. За первый день работы оборот столичных салонов красоты, по данным «Эвотора», хотя и вырос в 2,8 раза по сравнению с 8 июня, но составил 64,3% лишь от докризисного оборота в начале марта.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: парикмахерские, салоны красоты, коронавирус
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