Парикмахерские отметили рост оборота в первый день работы и снижение чека

В первый день отмены режима самоизоляции москвичи направились в возобновившие работу парикмахерские и салоны красоты — оборот первого дня оказался на 61% выше прошлогоднего. Но средний чек оказался ниже докризисного на 3%

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Салоны красоты и парикмахерские Москвы увеличили продажи в первый день работы, а средний чек в них упал, следует из данных оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (обрабатывает в день по 40 млн чеков с более чем 900 тыс. онлайн-касс по всей стране) для РБК.

Ограничение на работу парикмахерских действовало в Москве больше двух месяцев — с 28 марта. Начиная со вторника, 9 июня, мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и пропуска и разрешил возобновить работу парикмахерским и салонам красоты. Уже утром этого дня в социальных сетях стали появляться фото москвичей, которые выстроились в очереди, чтобы попасть в салоны. Это были пенсионеры, которые не умеют записываться по телефону и привыкли к живой очереди, пояснили РБК в сети парикмахерских «Город красоты».

«Платформа ОФД» отмечает, что даже несмотря на запрет работы, оператор фиксировал операции в салонах — на самоизоляции москвичи покупали в парикмахерских сертификаты на услуги или совершали авансовые платежи, пояснил представитель ОФД. Если сравнивать оборот по операциям 9 июня с операциями 2 июня, он вырос на 1800%. При сопоставлении с 9 июня 2019-го оборот вырос на 61%.

Средний чек парикмахерских 9 июня, по данным «Первого ОФД», составил 2790 руб. На сертификаты и авансовые платежи в самоизоляции москвичи тратили больше на 38%. По сравнению с прошлогодним средний чек стал меньше на 3%.