ОНФ выявил неконкурентные закупки на ₽1 млрд под предлогом пандемии

Некоторые организации воспользовались послаблениями в период пандемии и провели тендеры на строительство, содержание дорог и т.п. В ОНФ считают, что заказчики могли использовать COVID-19 в своих интересах, и пожаловались в ФАС

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Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировало закупки, совершенные во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и выделило те, которые были совершены у единственного поставщика, тогда как, по мнению экспертов, они должны были пройти конкурентным способом. Об этом говорится в сообщении ОНФ, поступившем в РБК.

Как пояснил активист Бюро расследований Александр Стефанов, из-за пандемии коронавируса власти смягчили систему госзакупок и разрешили заказчикам заключать контракты с единственным поставщиком для того, чтобы быстрее проводить закупки, например, лекарств. «Однако некоторые заказчики решили, что они тоже могут воспользоваться этим послаблением в своих интересах, и стали заключать контракты на строительство, содержание дорог, благоустройство с единственным поставщиком, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы», — отметил Стефанов.

Все материалы были переданы в ФАС. По словам заместителя руководителя ФАС Михаила Евраева, по ним будут проведены внеплановые проверки. «В случае подтверждения нарушений должностные лица будут привлечены к административной ответственности, информация по ним также может быть передана в правоохранительные органы», — сказал Евраев.

В топ-10 закупок у единственного поставщика под предлогом осуществления закупок в период пандемии COVID-19, ОНФ включил: