ОНФ выявил неконкурентные закупки на ₽1 млрд под предлогом пандемии
Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировало закупки, совершенные во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и выделило те, которые были совершены у единственного поставщика, тогда как, по мнению экспертов, они должны были пройти конкурентным способом. Об этом говорится в сообщении ОНФ, поступившем в РБК.
Как пояснил активист Бюро расследований Александр Стефанов, из-за пандемии коронавируса власти смягчили систему госзакупок и разрешили заказчикам заключать контракты с единственным поставщиком для того, чтобы быстрее проводить закупки, например, лекарств. «Однако некоторые заказчики решили, что они тоже могут воспользоваться этим послаблением в своих интересах, и стали заключать контракты на строительство, содержание дорог, благоустройство с единственным поставщиком, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы», — отметил Стефанов.
Все материалы были переданы в ФАС. По словам заместителя руководителя ФАС Михаила Евраева, по ним будут проведены внеплановые проверки. «В случае подтверждения нарушений должностные лица будут привлечены к административной ответственности, информация по ним также может быть передана в правоохранительные органы», — сказал Евраев.
В топ-10 закупок у единственного поставщика под предлогом осуществления закупок в период пандемии COVID-19, ОНФ включил:
- тендеры на строительство двух школ в Казани, объявленные ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», при этом стоимость строительства каждого учебного заведения оценивается в 373,2 млн руб.;
- контракт на строительство за 217,4 млн руб. физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом, заключенный ГКУ «Дирекция единого заказчика министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области»;
- контракт стоимостью 88 млн руб. на содержание конструктивных элементов дорог, дворовых территорий и объектов благоустройства на территории поселения Московский (входит в состав Новомосковского округа Москвы);
- контракт на содержание автомобильных дорог, объектов и элементов благоустройства, ливневой системы водоотведения и т.д., заключенный Департаментом городской среды администрации Тобольска;
- заключенный администрацией Кировского района Санкт-Петербурга контракт на уборку внутриквартальных территорий;
- контракт на ремонт понтонной переправы через реку Ветлуга, подписанный ОГБУ «Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор»;
- контракт на услуги по содержанию участка автомобильной дороги федерального значения и искусственных дорожных сооружений на ней от ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства»;
- заключенный Министерством имущественных отношений Иркутской области контракт на оказание услуг по ограничению доступа посторонних лиц и транспортных средств на территории ряда предприятий;
- контракт на выполнение проектных и изыскательных работ реконструкция незавершенного строительства жилого дома, заключенный Управлением муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации города Мирный (Архангельская область).