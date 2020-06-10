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Пандемия коронавируса ,  
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ОНФ выявил неконкурентные закупки на ₽1 млрд под предлогом пандемии

Некоторые организации воспользовались послаблениями в период пандемии и провели тендеры на строительство, содержание дорог и т.п. В ОНФ считают, что заказчики могли использовать COVID-19 в своих интересах, и пожаловались в ФАС
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировало закупки, совершенные во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и выделило те, которые были совершены у единственного поставщика, тогда как, по мнению экспертов, они должны были пройти конкурентным способом. Об этом говорится в сообщении ОНФ, поступившем в РБК.

Как пояснил активист Бюро расследований Александр Стефанов, из-за пандемии коронавируса власти смягчили систему госзакупок и разрешили заказчикам заключать контракты с единственным поставщиком для того, чтобы быстрее проводить закупки, например, лекарств. «Однако некоторые заказчики решили, что они тоже могут воспользоваться этим послаблением в своих интересах, и стали заключать контракты на строительство, содержание дорог, благоустройство с единственным поставщиком, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы», — отметил Стефанов.

Все материалы были переданы в ФАС. По словам заместителя руководителя ФАС Михаила Евраева, по ним будут проведены внеплановые проверки. «В случае подтверждения нарушений должностные лица будут привлечены к административной ответственности, информация по ним также может быть передана в правоохранительные органы», — сказал Евраев.

В топ-10 закупок у единственного поставщика под предлогом осуществления закупок в период пандемии COVID-19, ОНФ включил:

  • тендеры на строительство двух школ в Казани, объявленные ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», при этом стоимость строительства каждого учебного заведения оценивается в 373,2 млн руб.;
  • контракт на строительство за 217,4 млн руб. физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом, заключенный ГКУ «Дирекция единого заказчика министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области»;
  • контракт стоимостью 88 млн руб. на содержание конструктивных элементов дорог, дворовых территорий и объектов благоустройства на территории поселения Московский (входит в состав Новомосковского округа Москвы);
  • контракт на содержание автомобильных дорог, объектов и элементов благоустройства, ливневой системы водоотведения и т.д., заключенный Департаментом городской среды администрации Тобольска;
  • заключенный администрацией Кировского района Санкт-Петербурга контракт на уборку внутриквартальных территорий;
  • контракт на ремонт понтонной переправы через реку Ветлуга, подписанный ОГБУ «Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор»;
  • контракт на услуги по содержанию участка автомобильной дороги федерального значения и искусственных дорожных сооружений на ней от ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства»;
  • заключенный Министерством имущественных отношений Иркутской области контракт на оказание услуг по ограничению доступа посторонних лиц и транспортных средств на территории ряда предприятий;
  • контракт на выполнение проектных и изыскательных работ реконструкция незавершенного строительства жилого дома, заключенный Управлением муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации города Мирный (Архангельская область).

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

РБК направил запросы всем упомянутым в сообщении ОНФ заказчикам.

«Все десять закупок, на первый взгляд, совершенно не похожи ни на профилактику, ни на предупреждение, ни на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции. Мы опасаемся, что таким образом заказчики решили упростить себе жизнь и ограничить конкуренцию на торгах, что могло привести к завышению цены», — сказал координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

Авторы: Мария Лисицына, Наталья Галимова, Евгений Калюков
При участии: Алена Прохоренко
Теги: госзакупки, ОНФ
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