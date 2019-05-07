Шойгу на репетиции парада Победы впервые появился на кабриолете Aurus

В еще одной машине проекта «Кортеж» находился главком сухопутных войск Салюков — он будет командовать парадом 9 Мая

Сергей Шойгу (в центре) и Олег Салюков на автомобилях Aurus Senat (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Министр обороны Сергей Шойгу во время репетиции парада Победы выехал на Красную площадь в Москве на новом автомобиле Aurus Senat. На еще одном таком кабриолете проехал командующий парадом главком сухопутных войск Олег Салюков.

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О том, что в этом году министр обороны и командующий парадом будут использовать Aurus, было известно заранее. В конце апреля эту информацию подтвердил Минпромторг. Новые автомобили были задействованы во время предыдущих репетиций парада.

Особенность кабриолета — максимальная плавность хода, говорил руководящий проектом создания автомобиля Александр Лебедев.