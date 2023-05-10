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Глава разработчика суперкомпьютеров получил 2 года и 4 месяца колонии

Глава разработчика суперкомпьютеров и поставщик МВД получил 2 года и 4 месяца колонии
Суд также взыскал с основателя компании «Т-Платформы» 357 млн руб. — сумму контракта, заключенного с МВД. Компания поставляла решения и услуги для высокопроизводительных вычислений и производила суперкомпьютеры
Всеволод Опанасенко
Всеволод Опанасенко (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Мещанский суд Москвы приговорил основателя компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко к двум годам и четырем месяцам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с поставкой компьютерного оборудования в МВД, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Суд также взыскал ущерб МВД в размере 357 млн руб.

Еще одну фигурантку дела, главу кафедры Воронежского университета МВД Оксану Бокову, суд оштрафовал на 200 тыс. руб. Третий обвиняемый — бывший глава департамента ИТ, связи и защиты информации МВД Александр Александров получил также два года и четыре месяца со штрафом 300 тыс. руб. С учетом истечения срока наказания к моменту вынесения приговора суд признал назначенное заключение отбытым. Опанасенко и Александров своей вины не признали, сообщил «Интерфакс».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мещанского районного суда.

Дело против Опанасенко возбудили в марте 2019 года из-за контракта на поставку в МВД спецоборудования — автоматизированных рабочих станций с российским процессором «Байкал-Т1». Мужчину обвинили в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями: как считало следствие, бизнесмен решил получить преимущество при заключении договора и убедил Александрова ему помочь.

По данным обвинения, «Т-Платформы» передала заказчику оборудование, не соответствующее техническим требованиям МВД. Сумма контракта составила более 350 млн руб. — ее квалифицировали как ущерб. Впоследствии дело переквалифицировали на ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Опанасенко и Александрова суд перевел из СИЗО под домашний арест. Бокову обвинили в фиктивном трудоустройстве Александрова в Воронежский университет МВД, она свою вину тоже не признала.

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Компания «Т-Платформы» была основана в 2002 году. Опанасенко владел 75%, 25% были под контролем правительства. Компания поставляла решения и услуги для высокопроизводительных вычислений и производила компьютеры «Таволга терминал 2ВТ1» на базе российского процессора «Байкал-Т1». В 2018 году ее суперкомпьютеры заняли первые четыре места в рейтинге самых мощных вычислительных систем России и СНГ. Среди таких машин — «Ломоносов-2», установленный в МГУ. В сентябре 2022 года «Т-Платформы» и Опанасенко признали банкротом.

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