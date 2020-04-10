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Пандемия коронавируса ,  
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После визита Безоса у рабочего склада Amazon подтвердили коронавирус

Положительный результат на коронавирус дал тест одного из сотрудников склада, который посетил глава Amazon Джефф Безос
Джефф Безос (Фото: David Ryder / Getty Images)

У работника одного из складов крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon обнаружили коронавирус. Именно этот склад посещал в среду, 8 апреля, основатель компании и самый богатый человек мира Джефф Безос, пишет Bloomberg.

Сотрудник, тест которого на коронавирус дал положительный результат, последний раз был на рабочем месте в понедельник, 6 апреля. «В соответствии с нашими ежедневными процедурами, после последнего дня работы сотрудника в помещении была проведена усиленная очистка», — цитирует Bloomberg сообщение Amazon.

В среду Безос посетил склад FTW6, который находится к северу от Международного аэропорта Далласа Форт-Уэрт. Это один из более чем 100 подобных терминалов, расположенных по всей территории США, где сортируются заказы, всплеск которых произошел после ухода многих американцев в самоизоляцию дома. Безос шел по заводу в маске на лице, махал рабочим руками и показывал поднятые вверх большие пальцы, отмечает агентство.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В связи со всплеском онлайн-заказов Amazon планирует нанять 100 тыс. человек для работы на своих складах и временно прекратить доставку побочных посылок, сооблщила газета The Wall Street Journal. Резкий рост онлайн-заказов произошел из-за ограничений работы магазинов и передвижений людей.

Безос продал акции Amazon на $1,74 млрд
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, США, склад, Джефф Безос
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