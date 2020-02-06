Безос продал акции Amazon на $1,74 млрд

Бизнесмен не объяснил, зачем снова избавился от ценных бумаг своей компании

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Основатель Amazon Джефф Безос 31 января и 3 февраля продал акции на $1,74 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам США. После уплаты налогов чистый доход миллиардера составит $1,3 млрд.

Издание указывает, что причины такого решения Безоса неизвестны. Каждый год он продает акции на миллиард долларов. Например, в июле-августе прошлого года бизнесмен продал ценные бумаги на $2,8 млрд. Официально в Amazon это решение никак не комментировали.

В 2017 году Безос объяснял, что копит деньги на компанию Blue Origin, которая должна заниматься космическими исследованиями.

30 января акции Amazon резко выросли после публикации квартального отчета компании, оказавшегося гораздо лучше ожиданий аналитиков. За 15 минут торгов на постмаркете Безос тогда разбогател на $13 млрд, а его общее состояние оценивалось в $129,5 млрд.

По данным Forbes, сейчас у бизнесмена около $125,8 млрд.