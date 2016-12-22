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СМИ узнали об обороне «Русала» от санкций по «иранскому плану»
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СМИ узнали об обороне «Русала» от санкций по «иранскому плану»
Новые санкции США, 10 апр, 23:49
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СМИ узнали об обороне «Русала» от санкций по «иранскому плану»
UC Rusal попросил своих клиентов перейти на расчеты в евро после того, как компания попала в санкционный список Минфина США, сообщает Reuters. Источники назвали это обороной по «иранскому плану»
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российский производитель алюминия UC Rusal активировал план действий на случай непредвиденных обстоятельств после того, как оказался объектом новых санкций США, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Как рассказал собеседник агентства, компания попросила контрагентов перейти на оплату в евро вместо долларов, чтобы обойти санкционное давление со стороны США.

«Rusal инициировал иранский план обороны», — сказал топ-менеджер одного из акционеров Rusal. При этом он отказался назвать банки, которые будут обрабатывать транзакции. В самом Rusal, отмечает агентство, от комментариев также отказались.

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​Агентство отмечает, что Rusal последовал примеру Ирана, который после введения против него санкций США стал принимать в оплату товаров золото, нефть и японскую иену.

«В Европе есть ряд банков, которые могут заниматься платежами в евро. Некоторые клиенты Rusal начали изменять платежи, но это занимает некоторое время», — рассказал источник Reuters. Собеседник в крупном американском банке, который имел дело с Rusal, рассказал, что все платежи в настоящее время идут на депозитный счет, что затрудняет завершение платежей между покупателями и продавцами.

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О новых санкциях против российских физических и юридических лиц Минфин США объявил в пятницу, 6 апреля. В санкционном списке оказался миллиардер Олег Дерипаска и три его компании: «Базовый элемент», En+ Group и US Rusal. В понедельник, 9 апреля, ценные бумаги UC Rusal упали более чем на 50% на гонконгской бирже. В этой свя​зи компания сообщила о возможности технического дефолта.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: «Русал» , Санкции , Валюта
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