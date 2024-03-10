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Чистая прибыль Saudi Aramco в 2023 году упала на четверть

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2023-м упала на четверть, став второй по величине
Saudi Aramco по итогам прошлого года получила чистую прибыль в размере $121,3 млрд, что на четверть меньше рекорда 2022 года ($161,1 млрд), однако является вторым по величине за всю историю. Выплаты дивидендов выросли на 30%
BRENT BRENT $80 -4,82%
Фото: Ali Jarekji / Reuters
Фото: Ali Jarekji / Reuters

Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco за прошлый год составила $121,3 млрд по сравнению со $161,1 млрд в 2022 году (снижение на 24,8%), что является вторым по величине чистым доходом компании за всю историю, говорится в ее сообщении.

«Снижение в годовом исчислении можно объяснить снижением цен на сырую нефть и объемов реализации, а также снижением рентабельности переработки и химикатов, частично компенсируемым снижением роялти за добычу в течение года и снижением налогов на прибыль и закята (исламский налог. — РБК)», — заявила Aramco.

Свободный денежный поток компании в прошлом году составил $101,2 млрд, снизившись почти на треть по сравнению с 2022 годом ($148,5 млрд). Объем капитальных затрат Saudi Aramco вырос с $38,8 млрд до $49,7 млрд.

Средний уровень добычи углеводородов Saudi Aramco в 2023 году составил 12,8 млн барр. в сутки нефтяного эквивалента (на 7,7% меньше по сравнению с 2022-м). Добыча жидких углеродов в прошлом году также немного снизилась — до 10,7 млн барр. в сутки (на 9% к предыдущему году).

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Бизнес
Фото:Pascal Rossignol / Reuters

С мая прошлого года и к концу текущего Саудовская Аравия добровольно сокращает добычу нефти на 500 тыс. барр. в сутки в рамках договоренностей ОПЕК+. В июле королевство объявило о добровольном сокращении добычи еще на 1 млн барр. в сутки до конца первого квартала 2024 года.

Дивидендные выплаты Saudi Aramco по итогам года выросли на 30% к 2022 году и составили суммарно $97,8 млрд.

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Президент и главный исполнительный директор компании Амин Нассер заявил, что «устойчивость и маневренность» Saudi Aramco способствовали высокому уровню прибыльности и здоровым денежным потокам, несмотря на экономические трудности.

«Наши капитальные затраты увеличились в соответствии с руководством, поскольку мы стремимся создавать и извлекать дополнительную выгоду из нашей деятельности, позиционируя компанию на будущее, в котором, по нашему мнению, нефть и газ будут ключевой частью мирового энергетического баланса на многие десятилетия вперед, наряду с новыми энергетическими решениями», — приводятся в публикации его слова.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Саудовская Аравия Saudi Aramco чистая прибыль сокращение добычи
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