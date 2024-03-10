 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Bloomberg сообщил о проблемах у семейных компаний — основы экономики ФРГ

Bloomberg: в Германии испытывают трудности семейные компании — основа экономики
В Германии сокращается число семейных компаний, это связано как с экономической ситуацией и политикой правительства, так и проблемами с передачей бизнесу наследникам из-за смены их менталитета
Берлин
Берлин (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

В Германии сокращается число семейных компаний малого и среднего размера, или Mittelstand, которые составляют основу немецкой экономики, пишет Bloomberg.

Как пояснил глава отдела слияний и поглощений в Commerzbank (специализируется на работе с Mittelstand) Йенс Крейн, проблемы у компаний начались из-за пандемии и энергетического кризиса, а затем «сочетание новых нормативных актов и необходимости крупных инвестиций в трансформацию или масштабирование бизнеса создало у многих предпринимателей ощущение «С меня хватит».

«Что мы постоянно слышим от немецких основателей [компаний] и владельцев, так это то, что сложности ведения бизнеса стали больше, чем когда-либо прежде», — сказал корпоративный партнер юридической фирмы Latham Watkins Бурк Гессе.

По словам основателя May Consulting, которая консультирует семейные компании, Питера Мэя, сейчас «Mittelstand бурлит». «Почти каждую неделю мне звонят неустроенные семейные предприниматели: стоит ли продавать? Возможно, нам даже придется это сделать? Стоит ли еще быть предпринимателем в Германии?» — сказал он.

Одной из проблем он назвал чрезмерную бюрократию, от которой «страна задыхается». Агентство также указывает на сокращение субсидий со стороны немецкого правительства.

Bloomberg отмечает, что семейные компании в Германии обычно узкоспециализированы и, как правило, передаются по наследству, продажа осуществляется только в случае крайней необходимости.

Министр Линднер: «Германия не больной человек Европы, ей нужен кофе»
Экономика
Кристиан Линднер

Читайте на РБК Pro
«Долговая спираль смерти». Почему проблемы в США ведут к росту биткоина
Изменились налоговые соглашения с Кипром. Кому придется платить больше
З0-летние сотрудники бунтуют против «директив сверху». Как ими управлять
Как вернуть долг из-за рубежа, если суды и платежи для России блокированы

Например, семья Виссман из Франкфурта продала свое производство тепловых насосов американской Carrier Global за $13 млрд. Это вызвало возмущение в корпоративном сообществе Германии, но гендиректор Макс Виссман назвал шаг необходимым. В рамках сделки наследник компании стал одним из крупнейших акционеров Carrier Global и вошел в совет директоров компании Palm Beach Gardens (Флорида).

Как отметил партнер компании-консультанта по семейному бизнесу Proventis Partners Ян-Филипп Пфандер, еще одной проблемой для подобных компаний является изменение "менталитета наследников", из-за чего дети все реже готовы брать на себя ответственность в управлении бизнесом родителей. 

По подсчетам немецкого банка развития KfW, до 2027-го ежегодно новым владельцам будут передавать около 125 тыс. малых и средних компаний, и около 75% из них столкнутся с проблемой преемственности.

Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»

Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности

Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео

Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными

Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности

У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео

Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»

В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ

6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит

Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа

Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео

Что поможет защитить доходы от инфляции? 4 актива

Где самые высокие ставки по накопительным счетам? Топ-10 банков
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Германия семейный бизнес
Материалы по теме
Германия стала третьей экономикой мира из-за рецессии в Японии
Экономика
В Еврокомиссии заявили, что Евросоюзу удалось избежать рецессии
Политика
Шольц ответил на статью о Германии как «больном человеке Европы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Петр Ян прервал серию поражений в UFC Спорт, 06:46
США отправили первый корабль для обустройства порта в Газе Политика, 06:42
Кейт Бланшетт стала креативным директором производителя японского саке Бизнес, 06:23
На мусорном полигоне на Камчатке нашли тело младенца Общество, 05:59
Bloomberg сообщил о проблемах у семейных компаний — основы экономики ФРГ Бизнес, 05:46
В Приморье завели дело из-за угроз военному-инвалиду Общество, 05:23
Миллиардеры и крупнейшие спонсоры Десантиса пообещали поддержать Трампа Политика, 04:50
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Канье Уэст и Рубчинский выпустили коллекцию одежды «Черные псы» Общество, 04:42
Times узнала о тайной поездке Джонсона к лидеру Венесуэлы из-за Украины Политика, 04:16
В Пакистане студента приговорили к казни за сообщения в WhatsApp Общество, 03:59
В ХМАО произошел пожар на газопроводе Общество, 03:42
Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю Политика, 03:15
Экс-премьер Грузии заявил о сохранившемся риске вовлечения страны в войну Политика, 02:54
Bloomberg сообщил об уничтожении виноградников из-за переизбытка вина Бизнес, 02:40