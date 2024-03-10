В Германии сокращается число семейных компаний, это связано как с экономической ситуацией и политикой правительства, так и проблемами с передачей бизнесу наследникам из-за смены их менталитета

Берлин (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

В Германии сокращается число семейных компаний малого и среднего размера, или Mittelstand, которые составляют основу немецкой экономики, пишет Bloomberg.

Как пояснил глава отдела слияний и поглощений в Commerzbank (специализируется на работе с Mittelstand) Йенс Крейн, проблемы у компаний начались из-за пандемии и энергетического кризиса, а затем «сочетание новых нормативных актов и необходимости крупных инвестиций в трансформацию или масштабирование бизнеса создало у многих предпринимателей ощущение «С меня хватит».

«Что мы постоянно слышим от немецких основателей [компаний] и владельцев, так это то, что сложности ведения бизнеса стали больше, чем когда-либо прежде», — сказал корпоративный партнер юридической фирмы Latham Watkins Бурк Гессе.

По словам основателя May Consulting, которая консультирует семейные компании, Питера Мэя, сейчас «Mittelstand бурлит». «Почти каждую неделю мне звонят неустроенные семейные предприниматели: стоит ли продавать? Возможно, нам даже придется это сделать? Стоит ли еще быть предпринимателем в Германии?» — сказал он.

Одной из проблем он назвал чрезмерную бюрократию, от которой «страна задыхается». Агентство также указывает на сокращение субсидий со стороны немецкого правительства.

Bloomberg отмечает, что семейные компании в Германии обычно узкоспециализированы и, как правило, передаются по наследству, продажа осуществляется только в случае крайней необходимости.

Например, семья Виссман из Франкфурта продала свое производство тепловых насосов американской Carrier Global за $13 млрд. Это вызвало возмущение в корпоративном сообществе Германии, но гендиректор Макс Виссман назвал шаг необходимым. В рамках сделки наследник компании стал одним из крупнейших акционеров Carrier Global и вошел в совет директоров компании Palm Beach Gardens (Флорида).

Как отметил партнер компании-консультанта по семейному бизнесу Proventis Partners Ян-Филипп Пфандер, еще одной проблемой для подобных компаний является изменение "менталитета наследников", из-за чего дети все реже готовы брать на себя ответственность в управлении бизнесом родителей.

По подсчетам немецкого банка развития KfW, до 2027-го ежегодно новым владельцам будут передавать около 125 тыс. малых и средних компаний, и около 75% из них столкнутся с проблемой преемственности.