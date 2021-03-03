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В России разработают единый стандарт all inclusive

Власти изучат вопрос приведения формата all inclusive в России к единому стандарту. Сейчас отели трактуют его по-разному, и туристы часто не понимают, на какой сервис могут рассчитывать, отметили туроператоры
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Ростуризм изучит возможность создания в России единого стандарта для оказания гостиничных услуг по системе «все включено». Соответствующее поручение ведомству дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщил со ссылкой на копию протокола «Коммерсантъ».

Ростуризм также должен будет до 5 марта сообщить, будет ли целесообразно включить меры по продвижению all inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма.

Представитель Чернышенко подтвердил изданию эту информацию. По его словам, вопрос проработки стандартов по системе «все включено» назрел давно.

В «Ростуризме» изданию сообщили, что уже работают над стандартами для all inclusive. Сейчас российские отели по-разному трактуют этот формат: в одном случае он предусматривает пять приемов пищи в день, в другом — возможность поесть 24 часа в сутки, в третьем алкогольные напитки включены, а в четвертом — нет, отметили в ведомстве. Чтобы устранить недопонимания со стороны туристов, Ростуризм планирует скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории «все включено» и «ультра все включено».

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Туристы часто не понимают, на какой сервис могут рассчитывать, выбирая российский вариант all inclusive, подтвердил в беседе с изданием гендиректора туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его информации, всего на российских курортах по системе «все включено» работают 10-15% отелей.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, в свою очередь, отметил в беседе с изданием, что в работе с all inclusive заинтересованы только те отели, в которых более 100-150 номеров. Кроме того, в Краснодарском крае в период высокого сезона наблюдаются перебои с поставками в гостиницы продуктов и проблемы с их качеством, в то время как в Турции в сегменте HoReCa активно работают местные производители как продуктов питания, так и всех видов алкоголя, добавил эксперт.

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Помимо разработки новых стандартов Чернышенко поручил Ростуризму проработать вопрос о введении моратория на банкротства туристических операторов и агентов, сообщил «Коммерсантъ». Мера призвана защитить интересы потребителей: из-за закрытия границ и остановки международного туризма в связи с пандемией коронавируса у участников рынка остались невыполненные обязательства перед туристами. Срок обязательств бизнеса по ним был отсрочен. На начало февраля, как сообщала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, долги туроператоров перед россиянами оценивались в 16 млрд руб.

Автор
Виктория Полякова
все включено Ростуризм Дмитрий Чернышенко
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