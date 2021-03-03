В России разработают единый стандарт all inclusive

Власти изучат вопрос приведения формата all inclusive в России к единому стандарту. Сейчас отели трактуют его по-разному, и туристы часто не понимают, на какой сервис могут рассчитывать, отметили туроператоры

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Ростуризм изучит возможность создания в России единого стандарта для оказания гостиничных услуг по системе «все включено». Соответствующее поручение ведомству дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщил со ссылкой на копию протокола «Коммерсантъ».

Ростуризм также должен будет до 5 марта сообщить, будет ли целесообразно включить меры по продвижению all inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма.

Представитель Чернышенко подтвердил изданию эту информацию. По его словам, вопрос проработки стандартов по системе «все включено» назрел давно.

В «Ростуризме» изданию сообщили, что уже работают над стандартами для all inclusive. Сейчас российские отели по-разному трактуют этот формат: в одном случае он предусматривает пять приемов пищи в день, в другом — возможность поесть 24 часа в сутки, в третьем алкогольные напитки включены, а в четвертом — нет, отметили в ведомстве. Чтобы устранить недопонимания со стороны туристов, Ростуризм планирует скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории «все включено» и «ультра все включено».