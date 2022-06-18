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Глава Ростуризма сообщила о запуске стандарта «все включено» в 2023 году

Утвердить стандарты «все включено» и «ультра все включено» в российских отелях планируется до конца текущего года. Чтобы работать по системе «все включено», отели должны будут соответствовать этим требованиям
Глава Ростуризма Зарина Догузова
Глава Ростуризма Зарина Догузова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Стандарты «все включено» и «ультра все включено» для отелей всех категорий «звездности» будут утверждены в России до конца этого года и начнут действовать в следующем, сообщила ТАСС в кулуарах ПМЭФа глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Работа по стандартизации очень важна для повышения общего качества услуг в туризме», — подчеркнула она.

Гостиницы, которые захотят работать по системе «все включено», должны будут соответствовать ряду критериев. Среди них — наличие на территории нескольких ресторанов, включая один круглосуточный; теплых бассейнов, отдельных детских комнат и детской анимации.

Весной прошлого года «Коммерсантъ» сообщил о разработке единого стандарта для оказания гостиничных услуг по системе «все включено». В Ростуризме изданию подтвердили, что уже давно работают над такими нормами, и отметили, что российские отели сейчас по-разному трактуют формат. В некоторых гостиницах «все включено» подразумевает пять приемов пищи в день, в другом — возможность поесть 24 часа в сутки. В одних отелях алкогольные напитки в стоимость размещения включены, в других — нет. Чтобы у туристов не возникало недопонимания, Ростуризм решил выделить категории «все включено» и «ультра все включено».

Турецкие отельеры опровергли отказ от системы «все включено»
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Фото:Mirjam Schmitt / dpa / Global Look Press

В августе того же года Догузова выразила надежду, что классификация отелей, работающих по системам «все включено» и «ультра все включено», будет запущена в 2022-м. Она заметила, что большинство отелей в России не соответствует заявленной «звездности», в основном проблемы касаются питания, чистоты и «технологических нюансов». В то же время российские туристы, по словам руководителя Ростуризма, привыкли к стандартам обслуживания на зарубежных курортах и «за свои деньги хотят и имеют полное право получить нормальный сервис». «Если уж отель назвался четырехзвездочным, то, будьте добры, соответствуйте», — заявила она.

Тогда Догузова подчеркнула, что классификация будет обязательной, работа отелей без нее будет считаться незаконной.

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