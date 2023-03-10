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Бизнес ,  
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Utair возобновила полеты на 4 самолетах Boeing после их годичного простоя

Utair вернула в расписание 4 самолета Boeing после их годичного простоя на фоне санкций
Utair возобновила полеты четырех Boeing 737 после их годичного простоя на фоне санкций. За прошедший год пассажиропоток компании сократился больше, чем у конкурентов, но в этом году она рассчитывает нарастить перевозки
Авиакомпания «ЮТэйр» UTAR ₽8,11 +0,12% Купить
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Авиакомпания Utair возобновила пассажирские перевозки на четырех из девяти самолетов Boeing 737–800, которые в прошлом марте были выведены из эксплуатации по требованию лизинговых компаний, следует из данных сервиса по отслеживанию самолетов RadarBox. Четыре лайнера авиакомпании с российскими регистрационными номерами (RA-73493, -73494, -73495 и -73496) выполняют внутренние рейсы примерно с начала текущего марта. Эту информацию РБК подтвердили два источника, близких к Utair.

Незадолго до начала военной спецоперации России на Украине, в середине февраля прошлого года, в парке Utair было 59 самолетов Boeing и ATR, следует из данных Росавиации. Пресс-служба авиакомпании сообщила о завершении перевода в российский реестр 50 и 59 лайнеров (процесс начался в 2021-м), после того как против российского воздушного транспорта были введены международные санкции (запрещают в том числе поставку авиатехники и запчастей к ней), а авиавласти Бермуд (где было зарегистрировано большинство импортных самолетов российских компаний), приостановили сертификаты летной годности воздушных судов.

Оставшиеся девять Boeing 737–800 пришлось вывести из эксплуатации, так как их Utair получила в операционную аренду (по завершении воздушное судно обычно возвращается собственнику) от зарубежных лизинговых компаний. На 1 марта 2023 года эти самолеты по-прежнему находились в бермудском реестре. «Utair выполняет полеты в строгом соответствии с российским и международным законодательством и, как всегда в своей практике, нарушений не допускает», — отмечал в прошлом марте президент компании «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Четыре самолета, вернувшихся в расписание Utair после годичного простоя, принадлежат американской компании Carlyle Aviation Partners, следует из жалобы, которую та подала на группу страховых и перестраховочных компаний в суд Флориды прошлой осенью. Carlyle обвинила их в невыплате убытков в связи с отказом 12 российских авиакомпаний вернуть в общей сложности 23 самолета производства Airbus и Boeing.

По словам источников РБК, близких к Utair, ранее авиакомпания планировала выкупить девять оставшихся самолетов Boeing 737–800 (шесть из них получены от Carlyle) для выполнения на них полетов и сохранения репутации надежного клиента. Именно поэтому перевозчик на время вывел их из парка, объясняли источники.

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Сейчас собеседники РБК, знакомые с планами Utair, объясняют решение авиакомпании вернуть в коммерческую эксплуатацию четыре самолета, взятых в операционный лизинг, положительными прогнозами по загрузке перевозчика, а также обязательствами перед властями по пассажиропотоку. «В 2023 году мы планируем перевезти более 101 млн пассажиров. Соответствующие планы доведены до авиакомпаний», — говорил глава Минтранса Виталий Савельев в январе на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства.

В прошлом году российские авиакомпании перевезли 95 млн человек — то есть по итогам этого года пассажиропоток воздушного транспорта, по плану властей, должен вырасти на 6%. В то же время Utair за прошедший год перевезла около 5,4 млн человек, заняв по этому показателю шестое место. Ее пассажиропоток упал примерно на 24%, в том числе из-за сокращения авиапарка. Это гораздо сильнее, чем у основных конкурентов — группы «Аэрофлот» (минус 11,2%), S7 (минус 10,1%) и «Уральских авиалиний» (минус 7,7%).

РБК направил запросы в пресс-службы Utair, Carlyle и бермудских авиавластей.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
Utair ЮТэйр Boeing 737-800 Boeing самолет лизинг
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