Минцифры предложило ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров

Иностранные ИТ-компании, такие как Twitter, Facebook и Instagram, планируют обязать платить налог за блогеров с доходов от рекламы в их блоге. Ужесточение налоговой политики увеличит поступления в бюджет

Фото: Владислав Шатило / РБК

Минцифры предложило обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на план развития ИТ-отрасли.

В документе говорится, что такие соцсети, как Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, а также сервис YouTube, будут выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». Это увеличит поступления в российский бюджет, сказано в плане развития отрасли.

Проект соответствующего закона планируется подготовить к середине года.

За проект ответственны Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. В ведомствах не ответили на запрос газеты.