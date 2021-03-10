Минцифры предложило ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Власти решили ускорить идущий «черепашьим шагом» сбор биометрии россиян Технологии и медиа, 10:19 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 10:19 Geely подняла цены на три кроссовера в России Авто, 10:18 NASA назвало дату возвращения на Землю команды МКС Общество, 10:15 Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России Технологии и медиа, 10:07 JPMorgan представит корзину акций связанных с криптовалютой компаний Крипто, 10:06 Алина Загитова — РБК: «Есть мысль полететь в космос» Спорт, 10:01 В «Перекрестках» и «Пятерочках» запустят оплату по лицу Финансы, 10:00 Народная артистка Людмила Лядова умерла после заражения COVID-19 Общество, 09:59 Акции Tesla за день показали максимальный прирост за год почти в 20% Инвестиции, 09:55 В Москве ночь на 10 марта стала самой холодной с конца Второй мировой Город, 09:52 Как решить проблему закрывающих документов для командировок РБК и Smartway, 09:50 Почти 50% женщин-руководителей в России зарабатывают больше партнера Pro, 09:46 Бывший хоккеист «Спартака» умер во время тренировки Спорт, 09:43
Бизнес ,  
0 

Минцифры предложило ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров

Иностранные ИТ-компании, такие как Twitter, Facebook и Instagram, планируют обязать платить налог за блогеров с доходов от рекламы в их блоге. Ужесточение налоговой политики увеличит поступления в бюджет
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Минцифры предложило обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на план развития ИТ-отрасли.

В документе говорится, что такие соцсети, как Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, а также сервис YouTube, будут выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». Это увеличит поступления в российский бюджет, сказано в плане развития отрасли.

Проект соответствующего закона планируется подготовить к середине года.

За проект ответственны Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. В ведомствах не ответили на запрос газеты.

СМИ узнали об обсуждении властями нового «цифрового налога» для ИТ
Технологии и медиа
Фото:Mary Altaffer / AP

Издание со ссылкой на данные исследовательской компании BloggerBase сообщает, что в 2020 году только видеоблогеры заработали в России около 18 млрд руб.

Сейчас поступления от рекламы, заказанной иностранной компанией у блогера, как правило, приходят на его личный счет. Директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский пояснил газете, что если сумма менее 500 тыс. руб., то «по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла».

Читайте на РБК Pro
Как коронавирус отучил людей брать больничные — Bloomberg Почти 50% женщин-руководителей в России зарабатывают больше партнера Без «угу» и «ага»: как правильно слушать и расположить к себе собеседника РБК Pro: ЕНВД — в зоне риска. ФНС идет за старыми долгами

Эксперт предположил, что государство таким образом может недополучать миллиарды рублей в год.

В свою очередь, глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков указывает на то, что не все владельцы аккаунтов в соцсетях известны и пока неясно, как их будут находить. «Сначала нужно сделать так, чтобы иностранные компании открыли в России свои полноценные представительства, выполнили ранее принятые законы, и только потом есть смысл выдвигать к ним новые требования», — полагает он.

Матвиенко заявила о нарушении законов России иностранными IT-компаниями
Технологии и медиа
Валентина Матвиенко

Власти уже какое-то время ищут дополнительные источники дохода от иностранных крупных участников ИТ-отрасли. На прошлой неделе стало известно, что в правительстве обсуждается новый налог для глобальных ИТ-компаний, которые используют данные россиян для формирования рекламной политики в России, например при показе контекстной рекламы.

Средства, полученные от ужесточения налогообложения, планируется направить на поддержку ИТ-сектора, решение по новому налогу может быть принято до середины года.

В октябре 2019 года Минфин предложил обязать ИТ-гигантов платить налог на прибыль, которую они получают в России. Сейчас корпорации платят налоги по законодательству той страны, на чьей территории расположена их штаб-квартира, поэтому многие переносят головные офисы в юрисдикции с низкими налоговыми ставками.

Автор
Мария Лисицына
ИТ блогер НДФЛ
Материалы по теме
Роскомнадзор обяжет соцсети ввести форму для жалоб на запрещенный контент
Общество
Путин обвинил интернет-платформы в управлении сознанием пользователей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter