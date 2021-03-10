Минцифры предложило ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров

Издание со ссылкой на данные исследовательской компании BloggerBase сообщает, что в 2020 году только видеоблогеры заработали в России около 18 млрд руб.
Сейчас поступления от рекламы, заказанной иностранной компанией у блогера, как правило, приходят на его личный счет. Директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский пояснил газете, что если сумма менее 500 тыс. руб., то «по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла».
Эксперт предположил, что государство таким образом может недополучать миллиарды рублей в год.
В свою очередь, глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков указывает на то, что не все владельцы аккаунтов в соцсетях известны и пока неясно, как их будут находить. «Сначала нужно сделать так, чтобы иностранные компании открыли в России свои полноценные представительства, выполнили ранее принятые законы, и только потом есть смысл выдвигать к ним новые требования», — полагает он.
Власти уже какое-то время ищут дополнительные источники дохода от иностранных крупных участников ИТ-отрасли. На прошлой неделе стало известно, что в правительстве обсуждается новый налог для глобальных ИТ-компаний, которые используют данные россиян для формирования рекламной политики в России, например при показе контекстной рекламы.
Средства, полученные от ужесточения налогообложения, планируется направить на поддержку ИТ-сектора, решение по новому налогу может быть принято до середины года.
В октябре 2019 года Минфин предложил обязать ИТ-гигантов платить налог на прибыль, которую они получают в России. Сейчас корпорации платят налоги по законодательству той страны, на чьей территории расположена их штаб-квартира, поэтому многие переносят головные офисы в юрисдикции с низкими налоговыми ставками.