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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали об обсуждении властями нового «цифрового налога» для ИТ

Им могут обложить крупные компании, которые используют данные россиян при формировании рекламной политики, например, для показа контекстной рекламы. Средства от нового налога планируется направить на поддержку ИТ-отрасли

В правительстве обсуждают введение нового налога для глобальных ИТ-компаний, такой вопрос поднимался на совещании вице-премьера Дмитрия Чернышенко и компаний отрасли, сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников встречи.

Налог предполагается взимать с тех компаний, которые используют данные россиян при формировании рекламной политики на территории России, например, при анализе поведения пользователя для показа ему контекстной рекламы. Кодовое название предполагаемого сбора — «цифровой налог», уточнил собеседник издания.

Средства планируется направлять на поддержку ИТ-отрасли. Решение по новому налогу может быть принято до середины года.

На совещании с вице-премьером присутствовали представители «1С», Mail.ru, «Яндекса», Альфа-банка, фонда Almaz Capital Partners, отраслевых ассоциаций.

Помимо нового налога, участники совещания обсуждали возможность перераспределения средств с уже действующего налога на добавленную стоимость для иностранных организаций на оказание электронных услуг.

Необходимость в перераспределении средств от уже существующего налога и введении нового появилась из-за того, что бюджет уже не может обеспечивать расширение поддержки ИТ-отрасли, пишут «Ведомости». По данным источников газеты, об этом заявил Чернышенко.

Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
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Фото:John G. Mabanglo / EPA / ТАСС

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В Минцифры газете сообщили, что перенаправление средств от НДС сейчас не обсуждается. В ФНС не ответили изданию.

В пресс-службе Чернышенко «Ведомостям» заявили, что предложения по поддержке ИТ-отрасли прорабатывает Минцифры совместно с компаниями, и в правительство они пока не поступали.

В октябре 2019 года Минфин начал прорабатывать варианты ужесточения налоговой нагрузки на глобальные ИТ-компании. Министерство хотело обложить налогом прибыль, которую компании получают от оказания услуг в России. Сейчас корпорации платят налог по месту регистрации головного офиса, из-за чего они нередко переносят штаб-квартиры в юрисдикции с низкими налоговыми ставками. В Минфине посчитали, что обложение налогом прибыли в тех юрисдикциях, где находятся пользователи, позволит справедливо распределять налоги и не допустить бюджетные потери.

В феврале замглавы Минфина Алексей Сазанов рассказал, что в министерстве изучают иностранный опыт ужесточения налоговой нагрузки на глобальных поставщиков цифровых услуг. Он подчеркнул, что это глобальный тренд, в частности, такие меры приняли в Великобритании.

Автор
Мария Лисицына
«налог на Google» ИТ ИТ-компании
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