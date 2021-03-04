СМИ узнали об обсуждении властями нового «цифрового налога» для ИТ

Им могут обложить крупные компании, которые используют данные россиян при формировании рекламной политики, например, для показа контекстной рекламы. Средства от нового налога планируется направить на поддержку ИТ-отрасли

В правительстве обсуждают введение нового налога для глобальных ИТ-компаний, такой вопрос поднимался на совещании вице-премьера Дмитрия Чернышенко и компаний отрасли, сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников встречи.

Налог предполагается взимать с тех компаний, которые используют данные россиян при формировании рекламной политики на территории России, например, при анализе поведения пользователя для показа ему контекстной рекламы. Кодовое название предполагаемого сбора — «цифровой налог», уточнил собеседник издания.

Средства планируется направлять на поддержку ИТ-отрасли. Решение по новому налогу может быть принято до середины года.

На совещании с вице-премьером присутствовали представители «1С», Mail.ru, «Яндекса», Альфа-банка, фонда Almaz Capital Partners, отраслевых ассоциаций.

Помимо нового налога, участники совещания обсуждали возможность перераспределения средств с уже действующего налога на добавленную стоимость для иностранных организаций на оказание электронных услуг.