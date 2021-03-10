Эксперты предупредили о росте табачного контрафакта до 30% из-за акциза

Доля нелегального табачного рынка в России в 2022 году может вырасти с текущих 7 до 30% из-за повышения акцизов, открытия границ и снижения покупательной способности населения в связи с пандемией COVID-19. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитического центра НАФИ, который был сделан по итогам исследования оборота нелегальной табачной продукции.

«В этом случае прямые потери экономики от неуплаченных акцизов и НДС в 2022 году составят 282–339 млрд руб., что примерно в пять раз выше, чем в прошлом году», — утвержадют эксперты.

Как отметили в НАФИ, основной источник нелегальных сигарет — страны ЕАЭС, где не произошло резкого повышения акцизов, что сделало более дешевую, чем российская, продукцию еще привлекательнее.

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