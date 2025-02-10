Bloomberg узнал о покупке хедж-фондом Elliott «значительной доли» в BP

Размер доли неизвестен. Как сообщили источники агентства, в Elliott считают, что BP значительно недооценена, а ее финансовые результаты неутешительны

Фото: Phil Noble / Reuters

Хедж-фонд Elliott Investment Management приобрел «значительную долю» в энергетической компании British Petroleum (BP), пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Точный размер доли остался неизвестен.

По данным агентства, фонд подталкивает компанию к преобразованию и хочет добиться повышения стоимости ее акций в то время, как за последние пять лет акции BP упали примерно на 8% на фоне роста стоимости ценных бумаг ее конкурентов, например Shell, отмечает агентство. В Elliott считают, что BP значительно недооценена, а ее финансовые результаты неутешительны.

В январе BP сообщила о планах сократить в этом году почти 4,7 тыс. сотрудников и 3 тыс. подрядчиков. Это более 5% рабочей силы, как отмечал Reuters, всего в BP работают около 90 тыс. человек.

Ранее в компании заявляли, что собираются уменьшить свои расходы как минимум на $2 млрд к концу 2026 года для повышения рентабельности и снижения опасений инвесторов.

Несмотря на лучшие, чем у BP, показатели, Shell тоже принимает меры по снижению затрат. В прошлом году Reuters сообщил, что компания намерена сократить штат сотрудников на 20%. Речь шла о персонале, занятом в разведке и разработке месторождений нефти и газа.

Новое руководство Shell, работающее с 2023 года, связывало свои усилия с жалением повысить рентабельность и сократить значительный разрыв в стоимости акций по сравнению с более крупными американскими конкурентами. И Shell, и BP также работают над тем, чтобы сократить свои программы в зеленой энергетике, что вызывает опасения у тех, кто обеспокоен изменением климата.