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Бизнес ,  
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Британская BP решила уволить почти 5 тыс. сотрудников для снижения затрат

BP хочет сократить затраты для повышения рентабельности и снижения опасений инвесторов на фоне ужесточившейся конкуренции. При этом ее основной соперник — Shell — собирался пойти на сходные меры по сокращению штата из-за расходов
Фото: Henk Vrieselaar / Shutterstock
Фото: Henk Vrieselaar / Shutterstock

Британская энергетическая компания BP в этом году намерена сократить почти 4,7 тыс. сотрудников и 3 тыс. подрядчиков, сообщила компания Reuters.

Это более 5% рабочей силы, отмечает агентство. Всего в BP работают около 90 тыс. человек.

Ранее в компании заявляли, что собираются уменьшить свои расходы как минимум на $2 млрд к концу 2026 года для повышения рентабельности и снижения опасений инвесторов. Bloomberg отмечает, что в последнее время компания отстает от своих конкурентов, например Shell, и ее догоняют другие, менее крупные предприятия.

«Нам предстоит сделать еще многое в этом году, в следующем году и далее, но мы добиваемся значительного прогресса, позиционируя BP как более простую, более целенаправленную и более ценную компанию», — говорится в заявлении главы BP Мюррея Окинклосса, приведенном в служебной записке, которая оказалась в распоряжении Reuters.

В другой служебной записке говорится, что около 1,1 тыс. сотрудников будут сокращены за счет увольнений и переноса работ из Великобритании и США в Венгрию, Индию и Малайзию. Другие детали об увольнениях неизвестны.

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В прошлом году Reuters сообщил, что Shell намерена сократить штат сотрудников на 20%. Речь шла о персонале, занятом в разведке и разработке месторождений нефти и газа. Такой шаг также был связан с желанием компании снизить затраты. К концу 2025-го она запланировала сократить их на $3 млрд.

Новое руководство Shell, работающее с 2023 года, связывало свои усилия с намерением повысить рентабельность и сократить значительный разрыв в стоимости акций по сравнению с более крупными американскими конкурентами. И Shell, и BP также работают над тем, чтобы сократить свои программы в зеленой энергетике, что вызывает опасения у тех, кто обеспокоен изменением климата.

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