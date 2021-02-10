В Красноярском крае назвали сроки по новым претензиям «Норникелю»

В течение недели власти региона намерены предъявить «Норникелю» дополнительные претензии из-за разлива топлива. Итоговая сумма пока не определена, но речь идет о «больших суммах — не о миллионах и не о десятках миллионов» рублей

Фото: «Норникель» / Global Look Press

Власти Красноярского края намерены предъявить новые претензии «Норникелю» из-за разлива топлива в Норильске в течение недели, сумма пока не определена, заявил глава правительства края Юрий Лапшин, передает «РИА Новости».

На прошлой неделе суд постановил взыскать с «Норникеля» 146,1 млрд руб. в качестве компенсации ущерба.

«Наши специалисты работали в части ущерба, нанесенного водным объектам, находящимся в ведении субъекта РФ, — это ручьи, мелкие водоемы и так далее, почве в близлежащих местах возле этих самых водоемов, беспозвоночным животным, млекопитающим, птицам. Эта работа также завершена, и сейчас по поручению губернатора подводится черта — и соответствующая сумма ущерба будет предъявлена в установленном порядке. Я думаю, это произойдет, ну, в ближайшую неделю», — пояснил он.

Лапшин не стал называть предварительную сумму, которую власти намерены потребовать в качестве возмещения ущерба. При этом он заявил, что она меньше иска, поданного Росприроднадзором, но уточнил, что речь все-таки идет о «больших суммах — не о миллионах и не о десятках миллионов [рублей]».

Глава правительства также пояснил, что власти направят компании претензионное письмо, что даст ей возможность добровольно возместить ущерб, передает «Интерфакс». Если компания откажется, то будет подан иск в суд.