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Авария с топливом в Норильске ,  
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В Красноярском крае назвали сроки по новым претензиям «Норникелю»

В течение недели власти региона намерены предъявить «Норникелю» дополнительные претензии из-за разлива топлива. Итоговая сумма пока не определена, но речь идет о «больших суммах — не о миллионах и не о десятках миллионов» рублей
Норникель GMKN ₽25 422 -0,14% Купить
Фото: «Норникель» / Global Look Press
Фото: «Норникель» / Global Look Press

Власти Красноярского края намерены предъявить новые претензии «Норникелю» из-за разлива топлива в Норильске в течение недели, сумма пока не определена, заявил глава правительства края Юрий Лапшин, передает «РИА Новости».

На прошлой неделе суд постановил взыскать с «Норникеля» 146,1 млрд руб. в качестве компенсации ущерба.

«Наши специалисты работали в части ущерба, нанесенного водным объектам, находящимся в ведении субъекта РФ, — это ручьи, мелкие водоемы и так далее, почве в близлежащих местах возле этих самых водоемов, беспозвоночным животным, млекопитающим, птицам. Эта работа также завершена, и сейчас по поручению губернатора подводится черта — и соответствующая сумма ущерба будет предъявлена в установленном порядке. Я думаю, это произойдет, ну, в ближайшую неделю», — пояснил он.

Лапшин не стал называть предварительную сумму, которую власти намерены потребовать в качестве возмещения ущерба. При этом он заявил, что она меньше иска, поданного Росприроднадзором, но уточнил, что речь все-таки идет о «больших суммах — не о миллионах и не о десятках миллионов [рублей]».

Глава правительства также пояснил, что власти направят компании претензионное письмо, что даст ей возможность добровольно возместить ущерб, передает «Интерфакс». Если компания откажется, то будет подан иск в суд.

РБК направил запрос «Норникелю».

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О дополнительных претензиях со стороны Красноярского края на прошлой неделе заявил глава региона Александр Усс. «Речь — о возмещении вреда объектам природы, которые находятся в ведении края. На восстановление экосистемы потребуются годы», — пояснял губернатор.

Он посчитал, что представители компании «затягивали процесс» вместо того, чтобы извиниться и добровольно возместить ущерб.

Разлив топлива в Норильске произошел в мае 2020 года. Тогда из резервуара на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — вылилось около 21 тыс. т топлива, которое попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино.

Ростехнадзор пришел к выводу, что к аварии привели недостатки проектирования при конструировании свайного основания под резервуаром и его недостаточная несущая способность. Также повлияли некачественный контроль за эксплуатацией резервуара и нарушение требований при проведении экспертизы промышленной безопасности, решили в Ростехнадзоре.

В итоге суд обязал «Норникель» выплатить 146,1 млрд руб. компенсации. Вице-премьер Виктория Абрамченко пообещала, что деньги будут направлены на поддержку экологических проектов Красноярского края.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Светлана Бурмистрова
«Норникель» разлив топлива ущерб взыскание компенсации Красноярский край
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