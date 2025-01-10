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Война санкций ,  
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В Nvidia сочли вредными для США планы Байдена по чипам

Сюжет
Война санкций
Администрация Байдена планирует ограничить экспорт чипов для ИИ в большинство стран. Лишь небольшое количество союзников сохранят почти неограниченный доступ к американским чипам. В Nvidia считают, что это только нанесет вред США
NVIDIA NVDA $140,11 Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Вице-президент Nvidia Нед Финкл раскритиковал планы администрации уходящего президента США Джо Байдена ввести новые ограничения на экспорт чипов для искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Bloomberg.

По его мнению, чрезмерная политика ограничений «затронет основные компьютеры в странах по всему миру, не делая ничего для обеспечения национальной безопасности, а скорее подталкивая мир к альтернативным технологиям». Nvidia является ведущим поставщиком ИИ-ускорителей, которые операторы центров обработки данных используют для разработки новейших моделей искусственного интеллекта. Акции компании выросли почти втрое в 2024 году после роста на 239% в 2023-м.

«Администрации Байдена нет смысла контролировать повседневные компьютеры центров обработки данных и технологии, которые уже используются в игровых ПК по всему миру, замаскировав это под антикитайский шаг», — считает Финкл. Такая политика только нанесет вред экономике США, отбросит страну назад и «сыграет на руку противникам» Вашингтона, убежден он.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в интервью Bloomberg Television заявил, что готов встретиться с избранным президентом Дональдом Трампом и предложить свою помощь. Пока он не был приглашен в резиденцию республиканца в Мар-а-Лаго. Хуанг рассчитывает, что Трамп будет вводить меньше ограничений.

О том, что администрация Байдена планирует ограничить экспорт чипов для ИИ, используемых в центрах обработки данных, в большинство стран, пытаясь не допустить попадания передовых технологий в руки Китая и России, Bloomberg сообщал 9 января. США хотят ввести ограничения как на уровне стран, так и на уровне компаний. Соответствующие указы могут быть изданы уже в пятницу, 10 января.

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Согласно планам, лишь небольшое количество союзников США сохранят почти неограниченный доступ к американским чипам. Тем временем противники США, включая Россию и Китай, будут фактически лишены возможности импортировать полупроводники. После сообщения о планах администрации акции Nvidia упали более чем на 1%. В Nvidia, комментируя возможные ограничения, заявили: «принятые в последнюю минуту» меры «не уменьшат риск злоупотреблений, но поставят под угрозу экономический рост и лидерство США». Вашингтон уже ограничил возможности американских производителей чипов, таких как Nvidia и AMD, поставлять передовые процессоры в Китай и Россию, отмечает агентство. США также стремятся помешать странам-противникам получить доступ к передовым технологиям через посредников на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Страны, как предполагается, будут разделены на три группы. В первую войдут сами США и 18 союзников, таких как Германия, Нидерланды, Япония, Южная Корея и Тайвань. Компании смогут свободно размещать вычислительные мощности в этих странах, а компании со штаб-квартирой там смогут получить разрешение правительства поставлять чипы в центры обработки данных в большинство других частей мира. Это будет возможно при условии, что не более четверти их общей вычислительной мощности расположено за пределами стран первой группы и не более 7% в какой-либо из стран второй. Компании также должны будут соблюдать требования безопасности, установленные правительством. Кроме того, компании со штаб-квартирой в США, подающие заявку на получение такого разрешения, должны хранить как минимум половину своих общих вычислительных мощностей на американской территории. Так США хотят гарантировать, что они и их союзники всегда будут иметь больше вычислительных мощностей, чем остальной мир.

Подавляющее большинство стран попадает во вторую группу, для них будут установлены предельные вычислительные мощности, которые могут быть предоставлены одной из стран. В третью группу, включая Китай и все страны, в отношении которых действует американское эмбарго на поставки оружия, экспорт чипов будет запрещен.

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Елена Чернышова
Nvidia чипы искусственный интеллект ограничения Джо Байден
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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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