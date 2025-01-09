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В Шанхае нашли 47 магазинов, которые продавали фальшивые товары из России

В Шанхае проверили 47 «магазинов российских товаров» и выявили отсутствие лицензий и данных о происхождении продукции. Ряд торговых точек закрыли, других обязали сделать маркировку, чтобы не вводить в заблуждение покупателей
Фото: Lam Yik Fei / Getty Images
Фото: Lam Yik Fei / Getty Images

В Шанхае проверили 47 магазинов с «российскими товарами», ряд из них закрыли из-за отсутствия лицензий и регистрации, еще несколько обязали маркировать продукцию, так как ее большая часть оказалась произведена в Китае, пишет ECNS.

Также проверили квалификацию сотрудников этих магазинов и их рекламные вывески.

Выяснилось, что ряд торговых точек позиционировали себя как «национальные павильоны», но «не имели официальной поддержки», чем «вводили потребителей в заблуждение». В других доля российского импорта оказалась низкой, но они представлялись «магазинами русских товаров», чем вызвали подозрения в мошенничестве, пишет издание.

В связи с этим местные власти ввели меры, которые предусматривают ведение документации, подтверждающей законность происхождения товаров, и прозрачную маркировку, чтобы «потребители могли легко отличить отечественные товары от импортных».

Высокопоставленный чиновник из Управления по надзору за рынками района Хуанпу (Шанхай) Чжан Шуян рассказал ECNS, что на китайских товарах часто встречаются этикетки на русском языке, «что затрудняет определение их происхождения» для потребителей. И хотя некоторые торговые точки это исправили, «практика введения в заблуждение сохраняется», сказал он.

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Национальные проекты
Фото:АНО «Национальные приоритеты»

По словам китайского аналитика Чжу Даньпэна, некоторые торговые точки экспортируют китайские товары в Россию только для того, чтобы реимпортировать их под видом российских. В конечном итоге долгосрочный успех подобных магазинов зависит от качества продукции и прозрачности ее происхождения, подчеркнул эксперт.

Ранее издание Epochtimes писало, что «магазины русских продуктов» появились во многих городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Ханчжоу, Шэньчжэнь, Чунцин, Чэнду и другие. Там в том числе торговали медом, соевым соусом и колбасами. Большинство продуктов производили на северо-востоке Китая, однако на них были этикетки на русском языке, а они сами были выполнены «в русском стиле».

В частности, отмечает Epochtimes, в Чэнду работало большое количество подобных магазинов на оживленных улицах. Они использовали рекламные вывески «настоящие русские товары», «борющаяся нация», «натуральные ингредиенты, очень доступные цены» для привлечения покупателей. Также в торговых точках висели китайские и российские флаги, пишет издание.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Китай Россия торговля магазины проверка маркировка товары
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