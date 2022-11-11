ФАС предложила Минобороны и ФСБ роль в одобрении иностранных инвестиций

Минобороны, ФСБ и профильные ведомства будут уведомлять ФАС о том, нуждается ли такая сделка в одобрении правкомиссией или нет

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Федеральная антимонопольная служба опубликовала проект поправок к положению о правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Из документа следует, что ведомство предлагает при согласовании иностранных инвестиций учитывать мнения Минобороны и ФСБ. Они вместе с профильными ведомствами будут направлять в ФАС обоснование того, нуждается ли сделка в одобрении правкомиссией или нет.

В тексте говорится, что уполномоченный орган «направляет в федеральный орган исполнительной власти в области обороны, федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности» и другие ведомства запросы о том, нужно ли проинформировать председателя правкомиссии о сделке и получить согласование. Ведомства должны в течение 30 дней предоставить ответ, учитывая последствия сделки для контролируемой ими сферы деятельности.

В июне ФАС предложила усилить контроль над компаниями с иностранными инвестициями, которые занимаются стратегически важной для России деятельностью. К такой деятельности относят предприятия, занимающиеся одним из 48 видов деятельности: «деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний»; работа с ядерными установками и радиоактивными источниками; разработка, производство, торговля и ремонт вооружений и военной техники; космическая деятельность и т. д.

Ведомство разработало поправки, цель которых - усиление «контроля за осуществлением иностранных инвестиций в стратегические секторы российской экономики и устранение правовых неопределенностей». Документ одобрила правкомиссия. Как сообщили в пресс-службе ФАС, поправки распространятся только на вновь возникающие отношения, они не коснутся 95% инвестиций, осуществляемых в открытые сферы экономики.