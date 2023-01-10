Crocus Group построит комплекс для «Ангары» на космодроме «Восточный»

Сrocus Group Араза Агаларова за 15,4 млрд руб. построит технический комплекс для сборки и проверки ракеты-носителя «Ангара» на космодроме «Восточный» в Амурской области. Группа уже строит на этом космодроме аэропорт

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Сrocus Group Араза Агаларова построит технический комплекс космического ракетного комплекса «Ангара» на космодроме «Восточный», следует из размещенного на сайте госзакупок контракта, с которым ознакомился РБК.

Дирекция космодрома «Восточный» (подчиняется госкорпорации «Роскосмос») 28 декабря заключила контракт с АО «Крокус» (головное юрлицо Crocus Group) по процедуре закупки у единственного поставщика, то есть без конкурса. Стоимость контракта составила 15,38 млрд руб. В тот же день с группой был также заключен договор на 907 млн руб. на газификацию объектов космодрома. Оба контракта реализуются в рамках программы развития космодромов, они будут финансироваться из федерального бюджета.

Выбор генерального подрядчика строительства технического комплекса обусловлен решением заключить контракт с компанией, которая уже имеет на космодроме «Восточный» строительные мощности и соответствующие компетенции, пояснили РБК в пресс-службе «Роскосмоса». В конце 2020 года дирекция космодрома также без конкурса заключила с Crocus Group контракт на строительство первой очереди аэропорта на космодроме за 28 млрд руб. В интервью РБК в ноябре 2021 года Агаларов называл строительство на «Восточном» главным проектом группы на тот момент. По его словам, с предложением построить аэропорт к нему лично обратился тогдашний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин (в июле 2022 года покинул этот пост). В Crocus Group не стали комментировать новый контракт с "Восточным"

В рамках нового контракта Crocus Group должен будет доработать документацию проекта, провести инженерные изыскания и построить технический комплекс. Общая площадь сооружений составит 50 тыс. кв. м. Согласно контракту, комплекс должен быть готов к концу 2025 года.

Технический комплекс нужен для сборки составных частей «Ангары», проведения проверок ракеты-носителя, разгонных блоков и космических аппаратов, стыковки и подготовки к транспортированию на стартовый комплекс ракеты-носителя с космической головной частью, следует из конкурсной документации. Планируется, что комплекс позволит готовить к запускам до десяти автоматических космических аппаратов в год.

Что известно о Сrocus Group Основные направления работы Сrocus Group — коммерческая недвижимость и подрядное строительство. Группа была генподрядчиком строительства объектов Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, двух стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года (в Калининграде и Ростове-на-Дону) и первой очереди ЦКАД. Сrocus Group владеет крупнейшим в России торгово-выставочным и деловым центром «Крокус Сити», объединяющим выставочный комплекс «Крокус Экспо», концертный зал «Крокус Сити Холл», торговый центр «Крокус Сити Молл», сетью торгово-развлекательных комплексов Vegas, проектами жилой и офисной недвижимости, ресторанами, сетью гипермаркетов «Твой дом».

В 2019 году Сrocus Group предлагали построить стартовый комплекс для «Ангары», но компания отказалась. В интервью РБК Агаларов объяснял отказ тем, что сметы контракта не хватало на его реализацию. Его компания могла заменить ПСО «Казань», контракт с которой власти планировали расторгнуть, но этого не произошло. ПСО «Казань» согласилась выполнить этот контракт за 38,7 млрд руб. еще в 2018 году, в июле 2022 года его цена была повышена до 51,5 млрд руб., следует из дополнительного соглашения к этому договору.

Пусковой комплекс должен быть готов к осени 2023 года, а первый пуск «Ангары» с космодрома «Восточный» запланирован на декабрь. Строительство технического комплекса, которым занимается Crocus, никак не влияет на сроки первого пуска ракеты, пояснили в пресс-службе «Роскосмоса».