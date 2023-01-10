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Crocus Group построит комплекс для «Ангары» на космодроме «Восточный»

«Роскосмос» выбрал подрядчика для строительства техкомплекса на космодроме «Восточный»
Сrocus Group Араза Агаларова за 15,4 млрд руб. построит технический комплекс для сборки и проверки ракеты-носителя «Ангара» на космодроме «Восточный» в Амурской области. Группа уже строит на этом космодроме аэропорт
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Сrocus Group Араза Агаларова построит технический комплекс космического ракетного комплекса «Ангара» на космодроме «Восточный», следует из размещенного на сайте госзакупок контракта, с которым ознакомился РБК.

Дирекция космодрома «Восточный» (подчиняется госкорпорации «Роскосмос») 28 декабря заключила контракт с АО «Крокус» (головное юрлицо Crocus Group) по процедуре закупки у единственного поставщика, то есть без конкурса. Стоимость контракта составила 15,38 млрд руб. В тот же день с группой был также заключен договор на 907 млн руб. на газификацию объектов космодрома. Оба контракта реализуются в рамках программы развития космодромов, они будут финансироваться из федерального бюджета.

Выбор генерального подрядчика строительства технического комплекса обусловлен решением заключить контракт с компанией, которая уже имеет на космодроме «Восточный» строительные мощности и соответствующие компетенции, пояснили РБК в пресс-службе «Роскосмоса». В конце 2020 года дирекция космодрома также без конкурса заключила с Crocus Group контракт на строительство первой очереди аэропорта на космодроме за 28 млрд руб. В интервью РБК в ноябре 2021 года Агаларов называл строительство на «Восточном» главным проектом группы на тот момент. По его словам, с предложением построить аэропорт к нему лично обратился тогдашний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин (в июле 2022 года покинул этот пост). В Crocus Group не стали комментировать новый контракт с "Восточным"

В рамках нового контракта Crocus Group должен будет доработать документацию проекта, провести инженерные изыскания и построить технический комплекс. Общая площадь сооружений составит 50 тыс. кв. м. Согласно контракту, комплекс должен быть готов к концу 2025 года.

Технический комплекс нужен для сборки составных частей «Ангары», проведения проверок ракеты-носителя, разгонных блоков и космических аппаратов, стыковки и подготовки к транспортированию на стартовый комплекс ракеты-носителя с космической головной частью, следует из конкурсной документации. Планируется, что комплекс позволит готовить к запускам до десяти автоматических космических аппаратов в год.

Что известно о Сrocus Group

Основные направления работы Сrocus Group — коммерческая недвижимость и подрядное строительство. Группа была генподрядчиком строительства объектов Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, двух стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года (в Калининграде и Ростове-на-Дону) и первой очереди ЦКАД. Сrocus Group владеет крупнейшим в России торгово-выставочным и деловым центром «Крокус Сити», объединяющим выставочный комплекс «Крокус Экспо», концертный зал «Крокус Сити Холл», торговый центр «Крокус Сити Молл», сетью торгово-развлекательных комплексов Vegas, проектами жилой и офисной недвижимости, ресторанами, сетью гипермаркетов «Твой дом».

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В 2019 году Сrocus Group предлагали построить стартовый комплекс для «Ангары», но компания отказалась. В интервью РБК Агаларов объяснял отказ тем, что сметы контракта не хватало на его реализацию. Его компания могла заменить ПСО «Казань», контракт с которой власти планировали расторгнуть, но этого не произошло. ПСО «Казань» согласилась выполнить этот контракт за 38,7 млрд руб. еще в 2018 году, в июле 2022 года его цена была повышена до 51,5 млрд руб., следует из дополнительного соглашения к этому договору.

Пусковой комплекс должен быть готов к осени 2023 года, а первый пуск «Ангары» с космодрома «Восточный» запланирован на декабрь. Строительство технического комплекса, которым занимается Crocus, никак не влияет на сроки первого пуска ракеты, пояснили в пресс-службе «Роскосмоса».

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Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
При участии
Артём Кореняко
космодром «Восточный» Crocus Group Агаларов Роскосмос
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