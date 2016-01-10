СМИ сообщили о решении Рыболовлева продать пентхаус на Манхэттене

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев выставил на продажу пентхаус на Манхэттене. Объект был приобретен в 2011 году за рекордную на тот момент для Нью-Йорка сумму

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев (Фото: Zuma\TASS)

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который приобрел в 2011 году пентхаус на Манхэттене за рекордную на тот момент цену для недвижимости Нью-Йорка, выставил ее на продажу. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Пентхаус с 10 спальнями в нью-йоркском жилом комплексе 15 Central Park West на Манхэттене, принадлежавший ранее основателю банка Citigroup Сэнди Вэйлу, обошелся тогда Рыболовлеву в $88 млн. Приобретенная квартира была оформлена на старшую дочь миллиардера Екатерину.

Цена выставленной на продажу недвижимости не уточняется. Комментариев Рыболовлева изданию получить не удалось.

После того как в 2008 году начался его бракоразводный процесс с супругой Еленой, Рыболовлев распродал практически все свои активы, включая 63,5% «Уралкалия» и 20% «Сильвинита». Рыболовлева сообщала, что ее супруг продал крупные активы, чтобы уберечь свои средства от раздела имущества. По данным Рыболовлевой, на вырученные деньги миллиардер приобрел дорогостоящую недвижимость, в том числе пентхаус в Нью-Йорке.

Весной 2014 года суд Женевы решил, что Рыболовлев должен выплатить супруге $4,5 млрд, а также передать ей недвижимость в женевском районе Колоньи, украшения и предметы искусства на $560 млн. По швейцарскому законодательству любое имущество супругов считается совместно нажитым, поэтому бизнесмен должен расстаться ровно с половиной своего состояния.

Позднее Рыболовлев добился сокращения выплат бывшей жене до $603 млн. Также Елене достались два объекта недвижимости в​ Женеве.

Бывший владелец «Уралкалия» Рыболовлев с 2011 года владеет футбольным клубом «Монако» из Монте-Карло. По данным журнала Forbes, в 2015 году состояние Рыболовлева оценивается в $8,5 млрд. Он занимает 14-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.

В 2014 году стало известно, что Рыболовлев выставил на продажу свой последний актив в России — многофункциональный центр «Воздвиженка Центр», здание бывшего магазина «Военторг» на улице Воздвиженка, 10, в самом центре Москвы. В ноябре 2015 года источники РБК сообщали, что Рыболовлев примерно вдвое снизил на него цену — до $200 млн.