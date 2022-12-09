OBI пообещала доставить товары клиентам сгоревшего гипермаркета в Химках

Товары в сгоревшем гипермаркете OBI в Химках были застрахованы, компания прилагает усилия, чтобы клиенты, сделавшие покупки в этом магазине, получили их

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Товарный запас магазина OBI в Химках был застрахован, как и в других гипермаркетах сети, сообщили РБК в компании. Последняя ведет выплаты поставщикам и партнерам в штатном режиме.

Клиенты, купившие товары в гипермаркете в Химках, при необходимости возврата могут обратиться в любой из гипермаркетов сети при наличии чека.

В компании пообещали сделать все возможное для доставки товара тем, кто не успел его получить из магазина в Химках. «Мы сделаем все, чтобы наши клиенты получили свой товар. В настоящий момент сотрудники OBI связываются со всеми, кто оформил доставку из данного магазина», — сообщили в компании.

Все магазины OBI продолжат работу в прежнем режиме, подчеркнули в пресс-службе.

По предварительным данным, которые озвучила OBI, возгорание могло произойти в ходе сварочных работ стороннего подрядчика торгового центра «Мега Химки», в чьей собственности находилось здание. «Ни OBI, ни другие арендаторы не имеют права вести подобные работы самостоятельно, а факт их проведения был согласован с торговым центром заранее», — подчеркнули в компании.

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Возгорание произошло около 6:00 мск, до открытия магазина, когда ни покупателей, ни сотрудников внутри не было. «На месте дежурили двое сотрудников ЧОПа, именно они первыми заметили возгорание. Оба были эвакуированы в числе других сотрудников ТЦ, однако, по нашим данным, один из них вернулся на парковку за своим автомобилем, в результате чего погиб», — рассказали в OBI.