Страховщики оценили возможный размер выплат после пожара в «Мега Химки»

Страховщики оценили возможный размер выплат по пожару в Химках в ₽30 млрд

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Размер страховых выплат после пожара в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега» в Химках может достичь 30 млрд руб., сообщил РБК представитель Всероссийского союза страховщиков. Но это оценка для всего комплекса зданий ТЦ и сгоревших автомобилей снаружи, уточнил он.

«В случае если весь комплекс зданий (МЕГА. — РБК), а также находящиеся рядом сооружения или автомобили сгорят, страховые выплаты могут составить около 20-30 млрд руб.», — сказал он.

Пожар в гипермаркете OBI был локализован в 8:25 на площади 7 тыс. кв. метров, на остальную часть ТЦ «Мега Химки» огонь не перекинулся.

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