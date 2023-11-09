«Аэрофлот» начал внедрять новую систему подготовки пилотов

Новая система предполагает индивидуальный подход к тренировкам: пилот отрабатывает то, что не получается, а не то, что он уже умеет. Но для внедрения такого подхода всеми перевозчиками необходимо изменение законодательства

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«Аэрофлот» внедряет новую систему подготовки и переподготовки своих пилотов, основанную на стандарте Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом рассказал в номере корпоративного журнала перевозчика Эдуард Советкин, заместитель гендиректора и летный директор компании.

Новый подход к обучению называется Evidence based training (EBT, обучение на основе анализа фактических данных) и базируется на принципе «компетентностного» обучения, описывает Советкин. Переход авиакомпаний на такой подход в подготовке ICAO анонсировала еще в 2013 году. «Классическая система подготовки на тренажере заключается в отработке определенных маневров, процедур и отказов систем самолета и не учитывает реальной необходимости такой подготовки для конкретного пилота. Новый подход ориентирован на разработку программы подготовки конкретного пилота, основанной на синтезе информации, например, из полетных данных (инциденты и происшествия), аудиторских наблюдений, данных об обучении», — пояснил Советкин.

Как рассказал РБК источник в группе «Аэрофлот», компания уже первично протестировала всех пилотов для составления программ по новой системе. По данным отчета за 2022 год, на начало 2023-го в группе «Аэрофлот» работали 32,3 тыс. человек. Из них 12%, или 3,9 тыс. человек, — летный состав. В этом году компания приняла на работу девять молодых пилотов, в ближайшее время планирует взять еще 20, говорится в корпоративном журнале.

Чему и как учит новая система

Раньше тренажерные сессии всех пилотов в компании проходили по одинаковой схеме: в первый день шла отработка различных элементов, отказов и маневров, не связанных между собой. Тренажер запускался в момент «прямо на полосе или уже в воздухе», обыгрывался единичный отказ или событие, после его исполнения тренажер перезагружался, и шел переход к следующему отказу или событию; во второй день тренировок эти же процедуры повторялись «на зачет», рассказал РБК один из действующих пилотов «Аэрофлота». Весь летный состав отрабатывал одни и те же сценарии отказов.

Источник РБК в другой российской авиакомпании объяснил суть нового подхода так: «То, что пилот умеет хорошо — на это он больше время не тратит, а что получается хуже — тренирует — переход от формальной проверки к постоянной тренировке».

Теперь навыки пилотирования будут проверять на предмет наличия у пилота восьми различных компетенций: применение процедур, коммуникация, автоматическое управление траекторией воздушного судна (ВС), ручное управление траекторией, лидерство и командная работа, устранение проблем и принятие решений, ситуационная осознанность и управление рабочей нагрузкой.

Анализировать компетенции будут пилоты-инструкторы, которые задействованы в четырех этапах процесса анализа при тренировках: наблюдение (внимательно следит за работой экипажа и внешними факторами), ведение записей (для последующего обсуждения после тренировки), классификация (для понимания степени отклонения от стандартного уровня компетенции) и определение собственно уровня компетенции.

Кто еще использует новую систему

Планы по переходу на новый формат обучения ранее были также у других компаний группы «Аэрофлот» и у S7 Airlines, сообщил источник РБК. Как рассказал РБК президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук, новый подход к обучению внедряется в авиакомпаниях уже около года и «он лучше старого»: ранее пилоты отрабатывали на тренажерах отказы, о которых были предупреждены, а теперь экипаж должен справиться «без анонса». Он называет это «очень хорошей практикой».

В S7 РБК сообщили, что начали изучение EBT еще в 2017 году, а с декабря 2022-го стали активно применять этот подход в подготовке экипажей. Но внедрение — это долгосрочный процесс, который происходит поэтапно: сначала обучили инструкторов и тренеров, далее разработали документы, программы и методические материалы для обучения пилотов и инструкторов, проводили занятия с пилотами, разработали систему оценок по компетенциям, наконец, создали и проводят тестирование программы.

Летный директор авиакомпании «Россия» Георгий Баринов сообщил РБК, что пока обучение пилотов компании проводится по классической системе. «Но наши специалисты входят в рабочую группу, которая совместно с представителями «Аэрофлота» разрабатывает и внедряет новые методы и практики, а также готовит изменения в федеральное законодательство. Пока из новой системы обучения мы используем только элементы оценки компетенций при проведении проверок летного состава», — отметил Баринов.

С внедрением новой методы действительно есть сложности, признает и Эдуард Советкин: они заключаются в стандартизации инструкторского состава и в отставании нормативной базы в России.

Как пояснил источник РБК в авиаотрасли, ограничения накладывают действующие федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации»: там заложено определенное количество часов на проверку общей квалификации, и приходится гонять тренажер ради отработки того, что пилот уже и так знает «идеально с закрытыми глазами».

В авиакомпании Smartavia РБК сообщили, что тоже внедряют новый подход к обучению. В системе EBT все компетенции рассматриваются в комплексе, и она позволяет развивать так называемые нетехнические навыки и подталкивает пилота к развитию, уточнил представитель перевозчика. Но в компании отметили, что нормативно-правовая база и сегодня позволяет оценивать пилотов согласно перечню компетенций и обращать внимание каждого конкретного пилота на улучшение индивидуальных навыков.

Существующая система подготовки летного состава уже включает в себя основные принципы предлагаемой системы EBT, но последняя выгодно дополняет действующую, считает директор по организации летной работы лоукостера «Победа» Александр Кравченко. По его словам, вопрос сейчас состоит в организации и реализации новой подготовки.

РБК направил запрос в пресс-службу Росавиации.