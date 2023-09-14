Гендиректор «Аэрофлота» исключил повышение стоимости билетов в 2023 году

Гендиректор «Аэрофлота» Александровский: билеты не будут дорожать до конца года

«Аэрофлот» не будет поднимать стоимость билетов до конца 2023 года. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме.

«Сейчас с учетом того, что авиакомпании вышли из высокого сезона, цены более-менее стабилизировались. До конца года точно не ожидаем существенных отклонений», — заявил Александровский. Он добавил, что в 2024 году ожидается рост «на уровне инфляции», если не будет «какого-то экстремального роста других расходов — керосин, аэропортовые расходы, повышение ставок лизинга».

Гендиректор «Аэрофлота» добавил, что в третьем квартале этого года компания ждет «уверенную» операционную прибыль. Он отметил, что налог на сверхприбыль будет платить только авиакомпания «Победа» (которая входит в группу компаний «Аэрофлот»), выплата составит около 650 млн руб.

Также «Аэрофлот» совместно с Минтрансом планирует легализовать овербукинг — это продажа авиакомпаниями числа билетов на рейс, превышающего количество мест в самолете, чтобы обезопасить себя от неявки пассажиров. По словам Александровского, «все понимают, что в том или ином виде овербукинг на рейсах бывает», в частности, он происходит при вынужденной замене воздушного судна.

«Мы выступаем за то, чтобы все-таки все играли по одним правилам и для пассажиров правила были бы понятны. <...> Повышая доходность, авиакомпании смогут делать перевозку более доступной», — подчеркнул Александровский.

В октябре «Аэрофлот» начнет компенсировать бонусными милями участникам программы «Аэрофлот Бонус» задержки рейсов, сообщал Александровский. Он уточнил, что если рейс был задержан по вине авиакомпании, то участники бонусной программы помимо положенной по закону денежной выплаты смогут получить дополнительную компенсацию милями, которыми можно частично оплачивать следующий билет.