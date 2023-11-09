«Известия» узнали о дефиците сырья для коньяка в России

Более 70% коньячного дистиллята ввозится в Россию из-за границы. Чтобы избежать дефицита сырья Минфину предложили упростить процедуру импорта дистиллята из Грузии, который проходит более жесткий контроль, чем сырье из Армении

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России наблюдается дефицит сырья для производства коньяка, в связи с чем более 70% коньячного дистиллята ввозится в страну из-за рубежа, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Росалкогольтабакконтроля в адрес замминистра финансов Алексея Сазанова.

Чтобы решить проблему с дефицитом сырья Союзконьяк попросил Минфин упростить процедуру ввоза коньячного дистиллята из Грузии, который в данный момент проходит более жесткий контроль по сравнению с такой же продукцией из других стран.

Каждая партия грузинского коньячного дистиллята проходит лабораторные исследования прежде чем попасть в Россию. Помимо этого поставка сырья возможна только от производителей, прошедших проверку Роспотребнадзора.

На этом фоне коньячный дистиллят из Грузии начал попадать в Россию под видом продукции из Армении и Казахстана, отмечает Союзконьяк.

В Росалкогольтабакконтроле также призвали Минфин упростить процедуру ввоза грузинского сырья, отметив, что его доставка напрямую из Грузии будет экономически выгоднее для получателя. При этом в федеральной службе подчеркнули, что сырье должно соответствовать всем требованиям законодательства, и за этим пристально следят.

«У нас налажено тесное взаимодействие с Федеральной таможенной службой. По всем случаям выявления ввозимых сырья или готовой продукции, не соответствующих стандартам, мы информируем коллег, а они, в свою очередь, информируют нас, если выявляют аналогичные нарушения», — говорится в письме Росалкогольтабакконтроля.

Служба предложила ввести режим проверки, аналогичный контролю продукции из стран, которые не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Странами-участниками ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. Среди стран-наблюдателей союза: Молдавия, Узбекистан, Куба.

В Минфине сообщили «Известиям», что возможность упрощения ввоза коньячного дистиллята прорабатывается на уровне правительства.

В октябре Россия усилила контроль за ввозимым в страну армянским коньяком вскоре после решения Еревана ратифицировать Римский статут — основополагающий документ Международного уголовного суда (МУС). Если раньше контроль осуществлялся в отношении конкретных поставщиков, то теперь проверяют весь коньяк.

Тем не менее премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 октября заверил, что проблемы со ввозом продукции уже решены, и призвал армянских производителей придерживаться стандартов.