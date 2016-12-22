Суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты «Газпрому»

Решение принято в рамках обеспечительных мер по требованию «Нафтогаза» по делу о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд. Все платежи перенаправляют на швейцарских приставов

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Суд в Швейцарии по требованию НАК «Нафтогаз Украины» о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд постановил запретить компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG любые выплаты в адрес российской компании. Об этом говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций «Газпрома».

«В результате запрета все выплаты от этих компаний «Газпрому» направляются на швейцарских приставов», — говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).

Представитель «Газпрома» оперативно не смог прокомментировать решение суда.

Решение Стокгольмского арбитража, обязывающее «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд, было вынесено в феврале 2018 года. Речь идет о споре между двумя компаниями по контрактам на поставку и транзит газа. «Газпром» обжаловал решение в суде округа Свеа в Швеции.

В Европе в июне начался арест активов российской компании во исполнение февральского решения Стокгольмского арбитража. В частности, сообщалось об аресте активов «Газпрома» в Голландии, Швейцарии. В августе украинская компания сообщила об аресте доли «Газпрома» в капитале Blue Stream Pipeline Company. Однако «Газпром» впоследствии смог добиться в суде приостановки исполнения решения арбитража. Апелляционный суд шведского округа Свеа, в частности, тогда постановил, что оснований для ареста активов российской компании за рубежом на данный момент недостаточно.

В «Нафтогазе Украины» в ответ на это пообещали предоставить суду «развернутые объяснения и контраргументы» по приостановке решения Стокгольмского арбитража. Украинская компания собиралась оспорить приостановку решения по «Газпрому».