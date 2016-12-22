Немецкий бизнес предостерег SWIFT от блокирования России

Союз немецких машиностроителей раскритиковал SWIFT за решение отключить от системы банки Ирана. По мнению главы ассоциации, это сделает ненадежными сделки со странами, участвующими в политических спорах, в том числе с Россией

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Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT нанесла «резкий удар» по свободной торговле, приняв решение отключить иранские банки от своей структуры, — такое мнение высказали в Союзе немецких машиностроителей (VDMA), крупнейшей ассоциации машиностроительной промышленности Европы, сообщает Bloomberg.

«SWIFT — это основа международных платежей, — говорится в заявлении исполнительного директора VDMA Тило Бродтмана. — Недопустимо любое ограничение нейтральности этой системы, даже незначительное. Сегодня Иран, завтра Россия, а потом Китай?»

В VDMA считают, что исключение Ирана из SWIFT создаст эффект домино, сделав сделки с Россией и другими странами, вовлеченными в политические споры, ненадежными.

Ранее глава SWIFT Готтфрид Лейббрандт заявил, что отключение некоторых иранских банков от системы начнется в предстоящие выходные. Это произошло вскоре после выступления американского министра финансов Стивена Мнучина, который пригрозил SWIFT санкциями за связи с Ираном.

В 2012 году банки Ирана из-за санкций были отключены от SWIFT. После заключения «ядерной сделки» санкции были сняты, система возобновила сотрудничество с иранским бизнесом. В текущем году США возобновили санкции: в августе вступила «предупредительная» часть ограничительных мер, а 5 ноября — вторая, более серьезная волна санкций, среди которых ограничение на импорт иранской нефти.​

На данный момент к системе SWIFT подключено свыше 11 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах.