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Square $90 (+8,81%) прогноз Citigroup Investment Research к 06.11.19 Купить
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Бизнес , 12:35
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Крымская компания прокомментировала попадание в санкционный список
Внесение в санкционный список США компании «КрымТЭЦ», работающей на полуострове, никак не повлияет на ее работу, заявила представитель предприятия
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Решение Соединенных Штатов о включении компании «КрымТЭЦ» в санкционный список не окажет негативного влияния на работу предприятия. Об этом РБК заявила пресс-секретарь «КрымТЭЦ» Татьяна Югош.

«Компания работает исключительно в законодательном поле Российской Федерации, и введение санкций никак не помешает дальнейшему становлению энергонезависимости Крыма», — сказала Югош. В структуру компании входят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ в Керчи, а также Сакские тепловые сети.

Ранее пресс-служба Минэнерго России заявила, что расширение американских санкций никак не повлияет на энергоснабжение Крыма и деятельность компании «КрымТЭЦ». В ведомстве пояснили, что модернизация и расширение Сакской ТЭЦ проводится с использованием российского оборудования, включая газовые и паровые турбины.

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Минэнерго оценило влияние новых санкций США на энергоснабжение Крыма

В четверг, 8 ноября, Министерство финансов США расширило два уже существующих санкционных списка. Один из них касался событий на Украине, другой был создан по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки»). В списки были добавлены данные трех физических и девяти юридических лиц: ​санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» в Крыму, компании «КрымТЭЦ» («Крымтеплоэлектроцентраль»), «Гарант-СВ», курорт Mriya Resort & SPA, ООО «УКИП», ООО «Южный проект», Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики.

Авторы: Мария Кокорева, Владислав Гордеев
Теги: Крым, Санкции, Евросоюз
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