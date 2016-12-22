Компания Бориса Минца О1 Properties сменила владельца

Владельцем контрольного пакета акций компании О1 Properties, объединяет активы бизнесмена Бориса Минца в недвижимости, стала кипрская Riverstretch Trading & Investments Limited (Riverstretch), следует из объявления, опубликованного во вторник на сайте Лондонской фондовой биржи.

В сообщении отмечается, что Riverstretch приобрела 70,038% акций класса А и 58,391 акций класса B. В настоящее время новый акционер проводит операционный и финансовый дью-дилидженс О1 Properties, говорится в сообщении на сайте биржи.

13 июня агентство Standard & Poor's понизило рейтинг О1 Properties, назвав причиной принятия такого решения рост вероятности смены контролирующего акционера (в тот момент 71% в капитале компании принадлежал O1 Grpoup Бориса Минца). Тогда отмечалось, что смена контролирующего акционера может повлечь за собой необходимость выплат по большинству долговых обязательств компании в случае требований со стороны кредиторов.

В конце мая агентство Moody`s также понизило рейтинг О1 Properties с B1 до B3. Агентство также указывало на возросший риск требований кредиторов по досрочному погашению обязательств по евробондам на $350 млн в случае смены контролирующего акционера.

О1 Properties владеет 15 бизнес-центрами, общая площадь в собственности и под управлением — 743 тыс. кв. м.