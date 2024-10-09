Кузбасс назвал «серьезным ударом» идею РЖД об отмене «угольных» квот

Власти Кузбасса считают «серьезным ударом» для отрасли предложение РЖД отказаться от квот на вывоз угля в восточном направлении. Хотя для самого Кузбасса перевозчик квоту как раз планирует сохранить

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Министерство угольной промышленности (Минугля) Кузбасса — крупнейшего добывающего региона России — ответило на предложение РЖД о незаключении соглашений железнодорожной монополии с Якутией, Бурятией, Хакасией, Иркутской областью и Тувой на вывоз угля в восточном направлении. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о недавнем обращении гендиректора РЖД Олега Белозерова к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность отмены «угольных» квот для всех регионов, кроме Кузбасса, в 2025 году. Необходимость отказаться от соглашений с угледобывающими регионами на перевозку их продукции по Восточному полигону он аргументировал потенциальной потерей доходов компании на уровне 25 млрд руб. при их сохранении. Для Кемеровской области возможно обеспечить квоту в объеме 55,3 млн т, причем она могла бы распространяться на перевозку не только угля, но и «других грузов», что поспособствовало бы «диверсификации экономики» региона за счет развития отраслей промышленности, не связанных с добычей каменного угля.

Какие у РЖД есть обязательства по перевозке угля В 2020 году на фоне дефицита пропускной способности железнодорожной инфраструктуры была введена система квотирования и гарантированных объемов перевозки угля в направлении Восточного полигона: 50% квоты на экспорт твердого топлива распределяется между грузоотправителями пропорционально объемам их заявок с поправкой на пропускную способность морских портов; еще 50% делится между компаниями Кузбасса пропорционально их доле в среднемесячной отгрузке в направлении портов Балтики, Арктики и Азово-Черноморского бассейна. На 2024 год РЖД договорились с регионами о транспортировке порядка 100 млн т угля в восточном направлении. Как поясняли в конце 2023 года в холдинге, соглашения призваны максимально обеспечить потребности угольных предприятий в вывозе продукции железнодорожным транспортом.

Даже если рассматривать «попытку РЖД» отказаться от соглашений на вывоз угля с прочими регионами не как полную отмену в перевозках твердого топлива на восток, а как сохранение вывоза, пусть и в меньших объемах и без квот, потери в отгрузках в «единственном рентабельном направлении» станут серьезным ударом по отрасли и социальной стабильности в угольный регионах, считают в Минугля Кузбасса.

По данным ведомства, помимо логистических сложностей угольщики отмечают рост себестоимости добычи твердого топлива на 30%. Также существенно выросли затраты на импортное оборудование и тарифы на железнодорожные перевозки (в 2024 году индексация составила 10,45%), стоимость аренды полувагонов (используются для транспортировки широкой номенклатуры насыпных грузов, в том числе угля) и перевалки в портах, фрахта и страховки морских судов. Увеличились расходы по кредитным процентам, экспортная цена на уголь снизилась в 2–3 раза к уровню 2022 года (по данным агентства NEFT Research, стоимость энергетического угля на базисе FOB «Восточный» в 2022 году составляла $152,24 за тонну, в 2024-м — $84,38), в «отдельных случаях» есть проблемы с возвратом платежей за него. В 2023 году уплачен налог на сверхприбыль, с начала этого года Китай вернул импортные пошлины на уголь. «Все это усугубляется возвращением вывозной таможенной пошлины на коксующиеся марки угля, вывозимые из России», — добавляет представитель регионального министерства.

Среди мер, позволивших бы урегулировать нынешнюю ситуацию в угольной отрасли, — возобновление действия понижающих коэффициентов к тарифам РЖД (временно приостановлены с 2022 года) при перевозках каменного угля в экспортном направлении и на расстоянии свыше 3,3 тыс. км, ввод госрегулирования стоимости привлечения вагонов и ставок на перевалку, установление повышения ставок НДПИ и других налогов, введение экспортных пошлин. «Альтернативные меры в нынешней ситуации необходимо рассматривать вместе с гарантированным объемом отгрузки и вывоза угля в рамках соглашений между РЖД и правительствами регионов», — считают в пресс-службе Минугля.

В конце сентября губернатор Кузбасса Илья Середюк в ходе выступления на «Российской энергетической неделе» предложил ввести госрегулирование цен на перевалку угля в качестве поддержки угольных предприятий — в январе—мае совокупно их прибыль снизилась в 3,5 раза, с 165 млрд до 45 млрд руб. «Очень серьезное опасение вызывает следующий факт — практически все предприятия угольной промышленности работают с убытками, а в лучшем случае с нулевой прибылью», — сказал Середюк.

По оценке Минугля, перенаправить «восточные» объемы экспорта угля затруднительно в условиях фактического отказа стран Евросоюза и соответствующего сокращения доступных рынков сбыта, отрицательной рентабельности экспорта в западном направлении. С высокой долей вероятности переориентация грузопотоков будет иметь самые негативные последствия для предприятий угольной отрасли регионов, отметили там.